В Україні подорожчає алкоголь: нові ціни





Відповідна постанова Кабміну №748 набуде чинності за 10 днів після опублікування, - повідомляють



Підвищення цін пов’язане з тим, що введений у вересні 2017 розмір мінімальних цін не відповідав реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв, оскільки збільшилися ставки акцизного податку, зокрема на коньяк – на 20%, підвищилася ціна на спирт, відбулося зростання інших складових цін.



Згідно з документом, здорожчають:



горілка і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%

віскі, ром і джин на 12%

коньяк (бренді) на 6,6-9,5%

вина на 4,5-13,5%



Так, мінімальна оптова ціна на горілку може зрости з 268,67 до 321 грн, а роздрібна – з 397,76 до 447 грн (за 1 літр 100% спирту). Таким чином мінімальна роздрібна ціна за 0,5 літра 40% горілки зросте з 79,55 гривень до 89,40, або на 12,4%.



Сидр і зброджені напої здорожчають з 28,47 до 29,8 грн за літр.



Натуральні вина – з 37 до 42 грн, а кріплені вина і вермути – з 45 до 49 грн.



Ігристе вино коштуватиме близько 89 грн, замість 79,19.



Оптові ціни на віскі, ром і джин пропонується підняти з 608 до 682 грн, а роздрібні – з 799 до 895 грн (за 1 літр 100% спирту).



Оптові ціни на тризірковий коньяк піднімуть з 386,98 до 412,5 грн за 1 літр 100% спирту, а роздрібні – з 597,3 до 641,6 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від 4 до 20% зростуть мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.Відповідна постанова Кабміну №748 набуде чинності за 10 днів після опублікування, - повідомляють Факти ICTV Підвищення цін пов’язане з тим, що введений у вересні 2017 розмір мінімальних цін не відповідав реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв, оскільки збільшилися ставки акцизного податку, зокрема на коньяк – на 20%, підвищилася ціна на спирт, відбулося зростання інших складових цін.Згідно з документом, здорожчають:горілка і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%віскі, ром і джин на 12%коньяк (бренді) на 6,6-9,5%вина на 4,5-13,5%Так, мінімальна оптова ціна на горілку може зрости з 268,67 до 321 грн, а роздрібна – з 397,76 до 447 грн (за 1 літр 100% спирту). Таким чином мінімальна роздрібна ціна за 0,5 літра 40% горілки зросте з 79,55 гривень до 89,40, або на 12,4%.Сидр і зброджені напої здорожчають з 28,47 до 29,8 грн за літр.Натуральні вина – з 37 до 42 грн, а кріплені вина і вермути – з 45 до 49 грн.Ігристе вино коштуватиме близько 89 грн, замість 79,19.Оптові ціни на віскі, ром і джин пропонується підняти з 608 до 682 грн, а роздрібні – з 799 до 895 грн (за 1 літр 100% спирту).Оптові ціни на тризірковий коньяк піднімуть з 386,98 до 412,5 грн за 1 літр 100% спирту, а роздрібні – з 597,3 до 641,6 грн.

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