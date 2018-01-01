На Волині – погіршення погодних умов





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



За даними УкрГідрометцентру, 25 вересня в Україні очікують пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

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