На Волині – погіршення погодних умов
Сьогодні, 08:31
Волинян попереджують про погіршення погоди.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 25 вересня в Україні очікують пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 25 вересня в Україні очікують пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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