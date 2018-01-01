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Лучанка стала матір’ю-героїнею

Лучанка стала матір’ю-героїнею
Лучанці присвоїли звання «Матір-героїня».

Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.

Так, почесне звання присвоїли мешканці Луцька Тетяні Іксановій.

Жінка народила та виховала 7 дітей.

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Теги: матір-героїня, Луцьк
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