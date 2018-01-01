У Луцьку зупинили 17 ліфтів-«старожилів»





Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць надійшло 35 звернень щодо зупинки ліфтів.



У місті зупинили 17 ліфтів через завершення терміну експлуатації.

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