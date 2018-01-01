У Луцьку зупинили 17 ліфтів-«старожилів»
Сьогодні, 08:47
У Луцьку нарікають на зупинку ліфтів у багатоквартирних будинках.
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць надійшло 35 звернень щодо зупинки ліфтів.
У місті зупинили 17 ліфтів через завершення терміну експлуатації.
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Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць надійшло 35 звернень щодо зупинки ліфтів.
У місті зупинили 17 ліфтів через завершення терміну експлуатації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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