У Луцьку «відчитали» керівника підприємства за неприбране сміття

Секретар Луцькрадивикликав «на килим» директора «Луцькспецкомунтрансу»через велику кількість нарікань лучан на неприбране сміття.Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.Директор ЦНАПузауважила, що за місяць надійшло 103 повідомлення щодо невчасного вивозу відходів.«Мене вже починає трошки напрягати та кількість звернень щодо прибирання сміття. Ми дали гроші, закупили техніку. Що заважає вам сьогодні прибирати? Треба було підняти тариф – підняли», - обурився Григорій Пустовіт.Тому він викликав «на килим» директора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича.«Керівник, який не може вирішити проблему, сам перетворюється на проблему», - додав Пустовіт.