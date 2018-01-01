Курс валют у Луцьку на 25 вересня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.825, а продаж - 28.160.
Євро при купівлі становить - 32.599, при продажу - 33.253.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.435.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.138, продаж - 7.725.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 32.599, при продажу - 33.253.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.435.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.138, продаж - 7.725.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
Сьогодні, 09:13
«Ви працюєте незадовільно»: у Луцьку «насварили» посадовця
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку на 25 вересня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку «відчитали» керівника підприємства за неприбране сміття
Сьогодні, 08:54
Луцьк та Волинь на ретросвітлинах фотографа Августиновича
Сьогодні, 08:50