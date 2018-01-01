«Ви працюєте незадовільно»: у Луцьку «насварили» посадовця
Сьогодні, 09:09
У Луцькраді «відчитали» начальника управління з питань праці Назарія Ігнатчука через недостатню роботу у напрямку легалізації працівників та проведення перевірок.
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук повідомив, що у місті провели 11 відвідувань роботодавців і винесли 5 рішень про накладення фінансових санкції через порушення.
«Наразі накладено 134 тисячі гривень санкцій, із них сплатили до державного бюджету 22 тисячі», - повідомив він.
Окрім того, у місті провели інформаційно-роз’яснювальну роботу, завдяки чому легалізували 120 працівників.
«Були випадки, коли з торгових точок втікали особи, які там працювали. Але все контролюється, є список тих, кого впіймали на порушеннях», - сказав Ігнатчук.
Натомість таким мізерним результатам обурився секретар міськради Григорій Пустовіт.
«Та ви 11 рейдів маєте в день робити, а не за весь цей час. Я розумію, що нове управління, але ви маєте отримувати досвід. Мене не цікавить ні Рівне, ні Житомир, мене цікавить конкретний результат у Луцьку.
Я вважаю, що ви працюєте недостатньо на цій посаді. Підійди зараз до будь якого працівника на ринку чи продавця, то вони більша половина не знає про ваше управління», - звернувся Пустовіт до посадовця.
Секретар Луцькради додав, що посадовець навіть не озвучив суми штрафів, які б змусили підприємців задуматися, легалізувати працівників чи заплатити чималі кошти.
«На сьогодні ваша оцінка роботи незадовільна. Закатуйте рукава і працюйте», - додав Пустовіт.
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Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук повідомив, що у місті провели 11 відвідувань роботодавців і винесли 5 рішень про накладення фінансових санкції через порушення.
«Наразі накладено 134 тисячі гривень санкцій, із них сплатили до державного бюджету 22 тисячі», - повідомив він.
Окрім того, у місті провели інформаційно-роз’яснювальну роботу, завдяки чому легалізували 120 працівників.
«Були випадки, коли з торгових точок втікали особи, які там працювали. Але все контролюється, є список тих, кого впіймали на порушеннях», - сказав Ігнатчук.
Натомість таким мізерним результатам обурився секретар міськради Григорій Пустовіт.
«Та ви 11 рейдів маєте в день робити, а не за весь цей час. Я розумію, що нове управління, але ви маєте отримувати досвід. Мене не цікавить ні Рівне, ні Житомир, мене цікавить конкретний результат у Луцьку.
Я вважаю, що ви працюєте недостатньо на цій посаді. Підійди зараз до будь якого працівника на ринку чи продавця, то вони більша половина не знає про ваше управління», - звернувся Пустовіт до посадовця.
Секретар Луцькради додав, що посадовець навіть не озвучив суми штрафів, які б змусили підприємців задуматися, легалізувати працівників чи заплатити чималі кошти.
«На сьогодні ваша оцінка роботи незадовільна. Закатуйте рукава і працюйте», - додав Пустовіт.
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