Лучани боргують за тепло 40 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:21
У Луцьку боргують за тепло 40 мільйонів гривень.
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що найбільша проблема – заборгованість споживачів за тепло.
«Цифра майже не змінюється. Коли в минулому сезоні борг був 16 мільйонів, то тепер – 40», - зазначила вона.
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Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що найбільша проблема – заборгованість споживачів за тепло.
«Цифра майже не змінюється. Коли в минулому сезоні борг був 16 мільйонів, то тепер – 40», - зазначила вона.
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