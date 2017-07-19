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Лучани боргують за тепло 40 мільйонів гривень

Лучани боргують за тепло 40 мільйонів гривень
У Луцьку боргують за тепло 40 мільйонів гривень.

Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.

Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що найбільша проблема – заборгованість споживачів за тепло.

«Цифра майже не змінюється. Коли в минулому сезоні борг був 16 мільйонів, то тепер – 40», - зазначила вона.

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Теги: тепло, борг
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