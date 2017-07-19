Лучани боргують за тепло 40 мільйонів гривень

У Луцьку боргують за тепло 40 мільйонів гривень.Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.Директор ДКП «Луцьктепло»повідомила, що найбільша проблема – заборгованість споживачів за тепло.«Цифра майже не змінюється. Коли в минулому сезоні борг був 16 мільйонів, то тепер – 40», - зазначила вона.