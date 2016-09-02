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В Україні ввели в обіг нову 20-гривневу купюру

В Україні ввели в обіг нову 20-гривневу купюру
Нові банкноти номіналом 20 гривень Нацбанк України вводить в обіг сьогодні, 25 вересня.

Про це пише 24 канал.

Чи потрібно обмінювати старі банкноти на нові?

"Банкноти зразка 2003 та 2018 років перебуватимуть в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти попереднього зразка на нові", – повідомляє НБУ.
В Україні ввели в обіг нову 20-гривневу купюру

Нові банкноти мають на меті замінити зношені та пошкоджені банкноти зразка 2003 року.

Який вигляд матиме нова банкнота?

За дизайном вона наслідує оновлені банкноти номіналом 100 та 500 гривень. На ній збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 69х130 мм. Кольорова гама у купюри також не зміниться.

В Україні ввели в обіг нову 20-гривневу купюру

Національний банк прагне підвищувати надійність українських банкнот. Згідно з міжнародними стандартами, грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти. Система захисту банкнот має високий рівень і співвідноситься з рівнями систем захисту провідних валют світу. Зокрема, покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору. Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

До слова, з липня в Україні діють правила заокруглення суми, які стосуються лише готівкової оплати. З 1 липня НБУ припинив карбувати монети номіналом 1,2,5 та 25 копійок.



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Теги: банкнота, гривня, обіг
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