Лучани не можуть додзвонитися в обленерго і подати показники лічильників
Сьогодні, 09:35
Мешканці Луцька не можуть подати показники лічильників у «Волиньобленерго».
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, лучани нарікають на те, що не можуть додзвонитися у «Волиньобленерго». Відтак, вчасно не можуть подати показники лічильників.
Тому Лариса Карп’як попросила вирішити проблему, наприклад, встановивши скриньку для збору показників лічильників як у «Луцькводоканалу».
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Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, лучани нарікають на те, що не можуть додзвонитися у «Волиньобленерго». Відтак, вчасно не можуть подати показники лічильників.
Тому Лариса Карп’як попросила вирішити проблему, наприклад, встановивши скриньку для збору показників лічильників як у «Луцькводоканалу».
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