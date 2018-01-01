Лучани не можуть додзвонитися в обленерго і подати показники лічильників

Мешканці Луцька не можуть подати показники лічильників у «Волиньобленерго».Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.За словами директора ЦНАПу, лучани нарікають на те, що не можуть додзвонитися у «Волиньобленерго». Відтак, вчасно не можуть подати показники лічильників.Тому Лариса Карп’як попросила вирішити проблему, наприклад, встановивши скриньку для збору показників лічильників як у «Луцькводоканалу».