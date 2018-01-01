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Лучани не можуть додзвонитися в обленерго і подати показники лічильників

Лучани не можуть додзвонитися в обленерго і подати показники лічильників
Мешканці Луцька не можуть подати показники лічильників у «Волиньобленерго».

Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.

За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, лучани нарікають на те, що не можуть додзвонитися у «Волиньобленерго». Відтак, вчасно не можуть подати показники лічильників.

Тому Лариса Карп’як попросила вирішити проблему, наприклад, встановивши скриньку для збору показників лічильників як у «Луцькводоканалу».


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Теги: показники, Волиньобленерго, лічильники
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