Мешканці Луцька просять залатати ями та відремонтувати тротуари
Сьогодні, 09:42
Лучани просять залатати вибоїни на дорогах, відремонтувати тротуари та провести благоустрій у місті.
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць на адресу міської ради надійшло 1706 звернень від лучан. Найбільше дзвінків стосувались житлово-комунальної сфери Луцька та відключення електроенергії.
Зверталися лучани з проханням залатати вибоїни на проїжджій частині проспекту Соборності, заасфальтувати яму в дворі будинку на Арцеулова, 5, відремонтувати пішохідні тротуари на Грушевського 4-6 та Ковельській.
Окрім того, просили мешканці міста встановити обмежувачі руху на Черняховського біля гімназії №14, нанести дорожню розмітку на Клима Савура, 80, Карбишева, кут Єршова, Ковельській, а також зрізати сухі дерева на проспекті Відродження, 18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць на адресу міської ради надійшло 1706 звернень від лучан. Найбільше дзвінків стосувались житлово-комунальної сфери Луцька та відключення електроенергії.
Зверталися лучани з проханням залатати вибоїни на проїжджій частині проспекту Соборності, заасфальтувати яму в дворі будинку на Арцеулова, 5, відремонтувати пішохідні тротуари на Грушевського 4-6 та Ковельській.
Окрім того, просили мешканці міста встановити обмежувачі руху на Черняховського біля гімназії №14, нанести дорожню розмітку на Клима Савура, 80, Карбишева, кут Єршова, Ковельській, а також зрізати сухі дерева на проспекті Відродження, 18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині через негоду без світла залишилися 23 села
Сьогодні, 09:58
Луцькі перевізники знову хочуть підвищення вартості проїзду
Сьогодні, 09:51
Мешканці Луцька просять залатати ями та відремонтувати тротуари
Сьогодні, 09:42
В Україні ввели в обіг нову 20-гривневу купюру
Сьогодні, 09:31