Мешканці Луцька просять залатати ями та відремонтувати тротуари

Лучани просять залатати вибоїни на дорогах, відремонтувати тротуари та провести благоустрій у місті.Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що за місяць на адресу міської ради надійшло 1706 звернень від лучан. Найбільше дзвінків стосувались житлово-комунальної сфери Луцька та відключення електроенергії.Зверталися лучани з проханням залатати вибоїни на проїжджій частині проспекту Соборності, заасфальтувати яму в дворі будинку на Арцеулова, 5, відремонтувати пішохідні тротуари на Грушевського 4-6 та Ковельській.Окрім того, просили мешканці міста встановити обмежувачі руху на Черняховського біля гімназії №14, нанести дорожню розмітку на Клима Савура, 80, Карбишева, кут Єршова, Ковельській, а також зрізати сухі дерева на проспекті Відродження, 18.