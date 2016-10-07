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Мешканці Луцька просять залатати ями та відремонтувати тротуари

Мешканці Луцька просять залатати ями та відремонтувати тротуари
Лучани просять залатати вибоїни на дорогах, відремонтувати тротуари та провести благоустрій у місті.

Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць на адресу міської ради надійшло 1706 звернень від лучан. Найбільше дзвінків стосувались житлово-комунальної сфери Луцька та відключення електроенергії.

Зверталися лучани з проханням залатати вибоїни на проїжджій частині проспекту Соборності, заасфальтувати яму в дворі будинку на Арцеулова, 5, відремонтувати пішохідні тротуари на Грушевського 4-6 та Ковельській.

Окрім того, просили мешканці міста встановити обмежувачі руху на Черняховського біля гімназії №14, нанести дорожню розмітку на Клима Савура, 80, Карбишева, кут Єршова, Ковельській, а також зрізати сухі дерева на проспекті Відродження, 18.

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Теги: ями, ремонт, тротуар, Луцьк
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