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На Волині через негоду без світла залишилися 23 села

На Волині через негоду без світла залишилися 23 села
На Волині внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру деякі населені пункти залишились без світла, а на дорогах були повалені дерева.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на ранок вівторка, 25 вересня, через негоду у Волинській області знеструмлено 23 населених пункти.

Нагадаємо, що у Луцьку в 5-ти поверховому житловому будинку на вулиці Степана Бандери, рятувальники демонтували елементи балконної рами на 4-у поверсі, що була пошкоджена вітром і могла впасти у будь-яку мить.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадуємо, що за повідомленням УкрГідрометцентру, 25 вересня в Україні спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с., вночі 26 вересня в більшості областей України, 27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°; у Карпатах 25-26 вересня заморозки у повітрі 0-3°, по Київській області вночі 26 вересня очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°.

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Теги: світло, негода
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