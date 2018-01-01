На Волині через негоду без світла залишилися 23 села





Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



Станом на ранок вівторка, 25 вересня, через негоду у Волинській області знеструмлено 23 населених пункти.



Нагадаємо, що



До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.



Нагадуємо, що за повідомленням УкрГідрометцентру, 25 вересня в Україні спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с., вночі 26 вересня в більшості областей України, 27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°; у Карпатах 25-26 вересня заморозки у повітрі 0-3°, по Київській області вночі 26 вересня очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру деякі населені пункти залишились без світла, а на дорогах були повалені дерева.Про це повідомляє прес-служба ДСНС.Станом на ранок вівторка, 25 вересня, через негоду у Волинській області знеструмлено 23 населених пункти.Нагадаємо, що у Луцьку в 5-ти поверховому житловому будинку на вулиці Степана Бандери, рятувальники демонтували елементи балконної рами на 4-у поверсі, що була пошкоджена вітром і могла впасти у будь-яку мить.До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.Нагадуємо, що за повідомленням УкрГідрометцентру, 25 вересня в Україні спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с., вночі 26 вересня в більшості областей України, 27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°; у Карпатах 25-26 вересня заморозки у повітрі 0-3°, по Київській області вночі 26 вересня очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°.

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