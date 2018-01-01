В Ужгороді затримали лучанина, який з друзями напав на поліцейського
Сьогодні, 10:00
В Ужгороді затримали трьох осіб, які скоїли напад на дільничого офіцера поліції.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Закарпатській області.
У неділю, 23 вересня, 32-річний правоохоронець під час несення служби зробив зауваження групі осіб, які порушували громадський порядок в людному місці. Троє осіб стали себе агресивно поводити та напали на правоохоронця, він викликав слідчо-оперативну групу.
Поліція затримала чоловіків, всі вони перебували в стані алкогольного сп’яніння. Нападниками виявилися 20-річний мешканець Ужгорода, 25-річний житель Луцька та 30-річний мешканець Тячева.
Слідчі Ужгородського відділу поліції за фактами розпочали два кримінальні провадження за частиною 3 статті 345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків), а також за частиною 2 статті 15 частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України — замах на незаконне заволодіння транспортним засобом.
Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.
Троє підозрюваних затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
25 вересня затриманим оберуть міру запобіжного заходу.
Слідство у справі триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Закарпатській області.
У неділю, 23 вересня, 32-річний правоохоронець під час несення служби зробив зауваження групі осіб, які порушували громадський порядок в людному місці. Троє осіб стали себе агресивно поводити та напали на правоохоронця, він викликав слідчо-оперативну групу.
Поліція затримала чоловіків, всі вони перебували в стані алкогольного сп’яніння. Нападниками виявилися 20-річний мешканець Ужгорода, 25-річний житель Луцька та 30-річний мешканець Тячева.
Слідчі Ужгородського відділу поліції за фактами розпочали два кримінальні провадження за частиною 3 статті 345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків), а також за частиною 2 статті 15 частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України — замах на незаконне заволодіння транспортним засобом.
Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.
Троє підозрюваних затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
25 вересня затриманим оберуть міру запобіжного заходу.
Слідство у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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