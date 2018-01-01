В Ужгороді затримали лучанина, який з друзями напав на поліцейського

В Ужгороді затримали трьох осіб, які скоїли напад на дільничого офіцера поліції.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Закарпатській області.У неділю, 23 вересня, 32-річний правоохоронець під час несення служби зробив зауваження групі осіб, які порушували громадський порядок в людному місці. Троє осіб стали себе агресивно поводити та напали на правоохоронця, він викликав слідчо-оперативну групу.Поліція затримала чоловіків, всі вони перебували в стані алкогольного сп’яніння. Нападниками виявилися 20-річний мешканець Ужгорода, 25-річний житель Луцька та 30-річний мешканець Тячева.Слідчі Ужгородського відділу поліції за фактами розпочали два кримінальні провадження за частиною 3 статті 345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків), а також за частиною 2 статті 15 частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України — замах на незаконне заволодіння транспортним засобом.Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.Троє підозрюваних затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.25 вересня затриманим оберуть міру запобіжного заходу.Слідство у справі триває.