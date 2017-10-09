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Карпати засипає снігом. ФОТО. ВІДЕО

Карпати засипає снігом. ФОТО. ВІДЕО
Карпати продовжує засипати снігом. Так, наразі на горі Піп Іван товщина покрову досягла більш, ніж 5 сантиметрів.

Раніше повідомлялось, що в Карпатах 24 вересня випав перший сніг. Ввечері температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський різко впала - пише 24 канал.

"Станом на 7:20 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Вітер східний, північно-східний 5–6 метрів за секунду. Температура повітря становить -5 градусів", – йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувальнога посту.

З'явились також фото з гірської вершини, на котрих видно, що її добряче засипало снігом. Рятувальник Василь Фіцак зазначає, що товщина снігового покрову сягає більше 5 сантиметрів.

Він оприлюднив вражаюче відео із вершини.

До слова, у соцмережах пишуть, що сніг випав і на найбільшій полонині Карпат – Руні. Із веб-камер видно, що сніг сипле і на гірськолижному курорті Драгобрат, і на Буковелі.


Карпати засипає снігом. ФОТО. ВІДЕО
Карпати засипає снігом. ФОТО. ВІДЕО
Карпати засипає снігом. ФОТО. ВІДЕО
Карпати засипає снігом. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Карпати, сніг
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