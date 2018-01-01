У Володимирі тимчасово перекриють вулицю
Сьогодні, 10:24
У Володимирі-Волинському у зв’язку із ремонтними роботами з 25 вересня буде перекрито частину вулиці Незалежності (від міського суду до вулиці Ковельської).
Про це йдеться на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради.
Роботи будуть виконувати в межах 7-10 днів з врахуванням погодніх умов.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради.
Роботи будуть виконувати в межах 7-10 днів з врахуванням погодніх умов.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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