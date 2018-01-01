У Володимирі тимчасово перекриють вулицю





Про це йдеться на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради.



Роботи будуть виконувати в межах 7-10 днів з врахуванням погодніх умов.



"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.

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