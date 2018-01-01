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У Володимирі тимчасово перекриють вулицю

У Володимирі тимчасово перекриють вулицю
У Володимирі-Волинському у зв’язку із ремонтними роботами з 25 вересня буде перекрито частину вулиці Незалежності (від міського суду до вулиці Ковельської).

Про це йдеться на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради.

Роботи будуть виконувати в межах 7-10 днів з врахуванням погодніх умов.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.

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Теги: рух, обмеження, транспорт
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