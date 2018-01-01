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Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі

Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
У поліції прокоментували деталі смертельної аварії, що трапилася ввечері 24 вересня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 24 вересня сталася жахлива аварія. Один із водіїв загинув.

Так, відомо, що 47-річний житель Луцького району на автомобілі Hyundai, здійснюючи маневр обгону, спричинив зіткнення з автомобілями Skoda, Volkswagen і ВАЗ.

Внаслідок автотрощі водій Hyundai загинув на місці події, а пасажирка цієї ж автівки, 48-річна мешканка Луцького району, отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації ЛМР.

Ушкодження отримав також 35-річний водій автівки Skoda. Але після надання йому медичної допомоги на місці події він відмовився від госпіталізації.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, смерть, Рованці
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Коментарі 2
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добре що лихач і порушник подох. Більше ніколи нікого не вб*є і не відправить на той світ.
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А чому не пишуть що водій був у стані алкогольного сп'яніння?
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