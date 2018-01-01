Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
Сьогодні, 10:49
У поліції прокоментували деталі смертельної аварії, що трапилася ввечері 24 вересня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 24 вересня сталася жахлива аварія. Один із водіїв загинув.
Так, відомо, що 47-річний житель Луцького району на автомобілі Hyundai, здійснюючи маневр обгону, спричинив зіткнення з автомобілями Skoda, Volkswagen і ВАЗ.
Внаслідок автотрощі водій Hyundai загинув на місці події, а пасажирка цієї ж автівки, 48-річна мешканка Луцького району, отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації ЛМР.
Ушкодження отримав також 35-річний водій автівки Skoda. Але після надання йому медичної допомоги на місці події він відмовився від госпіталізації.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 24 вересня сталася жахлива аварія. Один із водіїв загинув.
Так, відомо, що 47-річний житель Луцького району на автомобілі Hyundai, здійснюючи маневр обгону, спричинив зіткнення з автомобілями Skoda, Volkswagen і ВАЗ.
Внаслідок автотрощі водій Hyundai загинув на місці події, а пасажирка цієї ж автівки, 48-річна мешканка Луцького району, отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації ЛМР.
Ушкодження отримав також 35-річний водій автівки Skoda. Але після надання йому медичної допомоги на місці події він відмовився від госпіталізації.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
добре що лихач і порушник подох. Більше ніколи нікого не вб*є і не відправить на той світ.
А чому не пишуть що водій був у стані алкогольного сп'яніння?
Останні новини
На Волині атовці блокують сільську раду
Сьогодні, 10:54
Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
Сьогодні, 10:49
У Луцьку просять грошей, щоб краще розшукувати призовників
Сьогодні, 10:47
У Володимирі тимчасово перекриють вулицю
Сьогодні, 10:24