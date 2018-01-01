Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі

У поліції прокоментували деталі смертельної аварії, що трапилася ввечері 24 вересня.Про цеповідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,Так, відомо, що 47-річний житель Луцького району на автомобілі Hyundai, здійснюючи маневр обгону, спричинив зіткнення з автомобілями Skoda, Volkswagen і ВАЗ.Внаслідок автотрощі водій Hyundai загинув на місці події, а пасажирка цієї ж автівки, 48-річна мешканка Луцького району, отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації ЛМР.Ушкодження отримав також 35-річний водій автівки Skoda. Але після надання йому медичної допомоги на місці події він відмовився від госпіталізації.Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.Досудове розслідування триває.