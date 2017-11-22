На Волині атовці блокують сільську раду
Сьогодні, 10:54
У селі Сокиричі Ківерцівського району атовці заблокували вихід з сільської ради.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Зазначається, що чоловіки не дають змоги голові покинути робоче місце. Вони вимагають вирішення земельних питань.
Наразі на місці події працює поліція, яка фіксує порушення конституційного права громадян України, учасників АТО.
Деталі – згодом.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Зазначається, що чоловіки не дають змоги голові покинути робоче місце. Вони вимагають вирішення земельних питань.
Наразі на місці події працює поліція, яка фіксує порушення конституційного права громадян України, учасників АТО.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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