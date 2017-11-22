вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині атовці блокують сільську раду

На Волині атовці блокують сільську раду
У селі Сокиричі Ківерцівського району атовці заблокували вихід з сільської ради.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Зазначається, що чоловіки не дають змоги голові покинути робоче місце. Вони вимагають вирішення земельних питань.

Наразі на місці події працює поліція, яка фіксує порушення конституційного права громадян України, учасників АТО.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: атовці, земля, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині атовці блокують сільську раду
Сьогодні, 10:54
Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
Сьогодні, 10:49
У Луцьку просять грошей, щоб краще розшукувати призовників
Сьогодні, 10:47
«Я татка мало пам’ятаю»: донька загиблого волинського Героя чекає свята
Сьогодні, 10:46
У Володимирі тимчасово перекриють вулицю
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Атовці на Волині не можуть отримати землю. ВІДЕО Атовці на Волині не можуть отримати землю. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
У черзі на землю в Ковелі – 400 атовців У черзі на землю в Ковелі – 400 атовців
27 квітень, 07:02
Атовцю на Волині уже 5 разів відмовлялися виділити землю Атовцю на Волині уже 5 разів відмовлялися виділити землю
24 березень, 07:13
На Волині в атовців претензії до землевпорядника. Вона каже, що це фейк На Волині в атовців претензії до землевпорядника. Вона каже, що це фейк
22 листопад, 2017, 07:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині атовці блокують сільську раду
Сьогодні, 10:54
 0
Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
Сьогодні, 10:49
 0
У Луцьку просять грошей, щоб краще розшукувати призовників
Сьогодні, 10:47
 0
«Я татка мало пам’ятаю»: донька загиблого волинського Героя чекає свята
Сьогодні, 10:46
 0
У Володимирі тимчасово перекриють вулицю
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8