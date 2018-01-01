У місті на Волині 8 вулиць залишаться без води





Про це повідомили на офіційному сайті "Ковельводоканалу".



Так, внаслідок проведення ремонтно-монтажних робіт 26 вересня з 9:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання по вул. Володимирська, вул. 40р. Перемоги, вул. Львівська, вул. Довженка, вул. Малишка, вул. Величка, вул. Вальсроде, вул. Підгірських.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі через ремонт тимчасово припинять водопостачання на восьми вулицях.Про це повідомили на офіційному сайті "Ковельводоканалу".Так, внаслідок проведення ремонтно-монтажних робіт 26 вересня з 9:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання по вул. Володимирська, вул. 40р. Перемоги, вул. Львівська, вул. Довженка, вул. Малишка, вул. Величка, вул. Вальсроде, вул. Підгірських.

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