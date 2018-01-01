У місті на Волині 8 вулиць залишаться без води
Сьогодні, 11:13
У Ковелі через ремонт тимчасово припинять водопостачання на восьми вулицях.
Про це повідомили на офіційному сайті "Ковельводоканалу".
Так, внаслідок проведення ремонтно-монтажних робіт 26 вересня з 9:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання по вул. Володимирська, вул. 40р. Перемоги, вул. Львівська, вул. Довженка, вул. Малишка, вул. Величка, вул. Вальсроде, вул. Підгірських.
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Про це повідомили на офіційному сайті "Ковельводоканалу".
Так, внаслідок проведення ремонтно-монтажних робіт 26 вересня з 9:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання по вул. Володимирська, вул. 40р. Перемоги, вул. Львівська, вул. Довженка, вул. Малишка, вул. Величка, вул. Вальсроде, вул. Підгірських.
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