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У місті на Волині 8 вулиць залишаться без води

У місті на Волині 8 вулиць залишаться без води
У Ковелі через ремонт тимчасово припинять водопостачання на восьми вулицях.

Про це повідомили на офіційному сайті "Ковельводоканалу".

Так, внаслідок проведення ремонтно-монтажних робіт 26 вересня з 9:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання по вул. Володимирська, вул. 40р. Перемоги, вул. Львівська, вул. Довженка, вул. Малишка, вул. Величка, вул. Вальсроде, вул. Підгірських.

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Теги: Ковель, вода
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