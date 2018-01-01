Виїхав на зустрічну: на Тернопільщині – смертельна аварія. ФОТО





Про це повідомили у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, пише



Аварія трапилася 25 вересня близько 3 години ночі.



На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече неподалік села Чорний ліс Збаразького району зіткнулося два автомобілі.



За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2106 1960 року народження виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в іномарку Volkswagen Polo.



В результаті удару водій ВАЗу та його двоє пасажирів – жінки 1964 та 1970 років народження – загинули на місці події. В іномарці на момент аварії перебувала родина з Хмельниччини. Їх з травмами доправили до лікарні. Загрози їхньому життю немає.



Правоохоронці встановлюють причину автопригоди. Одна з ймовірних причин – водій "Жигулів" заснув за кермом.



Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Тернопільщині у жахливій ДТП загинуло троє осіб.Про це повідомили у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, пише УНІАН Аварія трапилася 25 вересня близько 3 години ночі.На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече неподалік села Чорний ліс Збаразького району зіткнулося два автомобілі.За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2106 1960 року народження виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в іномарку Volkswagen Polo.В результаті удару водій ВАЗу та його двоє пасажирів – жінки 1964 та 1970 років народження – загинули на місці події. В іномарці на момент аварії перебувала родина з Хмельниччини. Їх з травмами доправили до лікарні. Загрози їхньому життю немає.Правоохоронці встановлюють причину автопригоди. Одна з ймовірних причин – водій "Жигулів" заснув за кермом.Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію