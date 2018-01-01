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Виїхав на зустрічну: на Тернопільщині – смертельна аварія. ФОТО

Виїхав на зустрічну: на Тернопільщині – смертельна аварія. ФОТО
На Тернопільщині у жахливій ДТП загинуло троє осіб.

Про це повідомили у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, пише УНІАН.

Аварія трапилася 25 вересня близько 3 години ночі.

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече неподалік села Чорний ліс Збаразького району зіткнулося два автомобілі.

За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2106 1960 року народження виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в іномарку Volkswagen Polo.

В результаті удару водій ВАЗу та його двоє пасажирів – жінки 1964 та 1970 років народження – загинули на місці події. В іномарці на момент аварії перебувала родина з Хмельниччини. Їх з травмами доправили до лікарні. Загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці встановлюють причину автопригоди. Одна з ймовірних причин – водій "Жигулів" заснув за кермом.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).
Виїхав на зустрічну: на Тернопільщині – смертельна аварія. ФОТО
Виїхав на зустрічну: на Тернопільщині – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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