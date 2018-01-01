На Волині автівкою на смерть збили велосипедиста





інцидент трапився 24 вересня о 20:49 на автодорозі в селі Старі Червища Камінь-Каширського району, - інформує ГУНП у Волинській області.



Водій, керуючи автомобілем Audi A6, на смерть збив велосипедиста.



Правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель Камінь-Каширського району.Сектор комунікації поліції Волинської області



За даним випадком слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині під колесами автомобіля загинув 44-річний велосипедист.інцидент трапився 24 вересня о 20:49 на автодорозі в селі Старі Червища Камінь-Каширського району, - інформує ГУНП у Волинській області.Водій, керуючи автомобілем Audi A6, на смерть збив велосипедиста.Правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель Камінь-Каширського району.Сектор комунікації поліції Волинської областіЗа даним випадком слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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