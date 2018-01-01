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На Волині автівкою на смерть збили велосипедиста

На Волині автівкою на смерть збили велосипедиста
На Волині під колесами автомобіля загинув 44-річний велосипедист.

інцидент трапився 24 вересня о 20:49 на автодорозі в селі Старі Червища Камінь-Каширського району, - інформує ГУНП у Волинській області.

Водій, керуючи автомобілем Audi A6, на смерть збив велосипедиста.

Правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель Камінь-Каширського району.Сектор комунікації поліції Волинської області

За даним випадком слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, Волинь
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