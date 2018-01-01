Повідомили, у скільки Луцьку «обходяться» групи продовженого дня

На фінансування утримання груп продовженого дня у школах Луцька до кінця року треба 2,8 млн грн., а наступного року вже треба буде 12 млн грн., які тепер треба шукати у міському бюджеті.Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.Директор департаменту фінансів та бюджету, озвучуючи пропоновані зміни до бюджету зауважила, що треба спрямувати 800 тис грн. на оплату вихователям груп продовженого дня у школах. Справа в тому, що із 1 вересня ці групи мають утримувати за кошти засновник, яким у даному випадку є орган місцевого самоврядування.Раніше зарплати вихователям передбачали у рамках освітньої субвенції. Єлова розповіла, що у Луцьку функціонує близько 100 груп кожного дня. До кінця року на їх фінансування треба 2,8 млн, наступного року – 12 млн грн.«800 тис грн. – це фактично тільки місячна сума, яку треба вихователям груп продовженого дня заплатити», – резюмувала Єлова.Так, утримання однієї дитини на місяць вартує 350 гривень на місяць. Водночас, у законі вказано, що фінансувати їх може не лише засновник, а й інші джерела. Тому варто шукати додаткові джерела та обговорити таку можливість із батьками – якби вони оплачували половину вартості, то тоді вдалося б зробити більше груп та підвищити їхню якість.«Це 9 гривень в день. Якщо комусь із батьків найняти няньку для дитини в 6 років, то це явно не 9 гривень. Тому я б пропонувала розглянути таку пропозицію», – мовила Єлова.На думку депутата, батьки платять податки у місцевий бюджет, із якого власне й платять вихователям.«Ми можемо запропонувати батькам заплатити ще й за це. Але треба спочатку із ними обговорити це», – наголосив бранець громади.Водночас його колегазапропонував вивчити ситуацію із дітьми із прилеглих громад та залучити їх бюджети для фінансування.