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На Донбасі від вибуху міномета травмувались троє людей

На Донбасі від вибуху міномета травмувались троє людей
Внаслідок вибуху міномета "Молот" у 72-й ОМБр постраждало троє осіб.

Про це УНН повідомили у бригаді.

"Дійсно стався такий випадок. Попередньо троє поранених. Жити будуть", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас у прес-службі Об'єднаних сил зазначили, що "зараз проводиться розслідування, деталі будуть пізніше".

Раніше, волонтери повідомляли, що у Збройних силах України вибухнув черговий міномет "Молот".

Нагадаємо, 6 липня в результаті розриву міномета під час бригадних тактичних навчань з бойової стрільби на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Теги: вибух, міномет
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