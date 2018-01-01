На Донбасі від вибуху міномета травмувались троє людей





Про це



"Дійсно стався такий випадок. Попередньо троє поранених. Жити будуть", - сказав співрозмовник агентства.



Водночас у прес-службі Об'єднаних сил зазначили, що "зараз проводиться розслідування, деталі будуть пізніше".



Раніше, волонтери повідомляли, що у Збройних силах України вибухнув черговий міномет "Молот".



Нагадаємо, 6 липня в результаті розриву міномета під час бригадних тактичних навчань з бойової стрільби на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок вибуху міномета "Молот" у 72-й ОМБр постраждало троє осіб.Про це УНН повідомили у бригаді."Дійсно стався такий випадок. Попередньо троє поранених. Жити будуть", - сказав співрозмовник агентства.Водночас у прес-службі Об'єднаних сил зазначили, що "зараз проводиться розслідування, деталі будуть пізніше".Раніше, волонтери повідомляли, що у Збройних силах України вибухнув черговий міномет "Молот".Нагадаємо, 6 липня в результаті розриву міномета під час бригадних тактичних навчань з бойової стрільби на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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