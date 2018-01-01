На Донбасі від вибуху міномета травмувались троє людей
Сьогодні, 11:45
Внаслідок вибуху міномета "Молот" у 72-й ОМБр постраждало троє осіб.
Про це УНН повідомили у бригаді.
"Дійсно стався такий випадок. Попередньо троє поранених. Жити будуть", - сказав співрозмовник агентства.
Водночас у прес-службі Об'єднаних сил зазначили, що "зараз проводиться розслідування, деталі будуть пізніше".
Раніше, волонтери повідомляли, що у Збройних силах України вибухнув черговий міномет "Молот".
Нагадаємо, 6 липня в результаті розриву міномета під час бригадних тактичних навчань з бойової стрільби на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Про це УНН повідомили у бригаді.
"Дійсно стався такий випадок. Попередньо троє поранених. Жити будуть", - сказав співрозмовник агентства.
Водночас у прес-службі Об'єднаних сил зазначили, що "зараз проводиться розслідування, деталі будуть пізніше".
Раніше, волонтери повідомляли, що у Збройних силах України вибухнув черговий міномет "Молот".
Нагадаємо, 6 липня в результаті розриву міномета під час бригадних тактичних навчань з бойової стрільби на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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