На Львівщині під час негоди гілка вбила перехожого





Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише



Трагедія сталась через сильні пориви вітру під час яких з дерева зірвалась гілка та смертельно травмувала перехожого. Особу загиблого наразі встановили. Ним виявився місцевий житель 1953 року народження.



Обставини трагедії встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Борислав Львівської області 24 вересня на перехожого впала гілка, яка його смертельно травмувала.Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише Вголос Трагедія сталась через сильні пориви вітру під час яких з дерева зірвалась гілка та смертельно травмувала перехожого. Особу загиблого наразі встановили. Ним виявився місцевий житель 1953 року народження.Обставини трагедії встановлюються.

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