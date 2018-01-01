вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині під час негоди гілка вбила перехожого

На Львівщині під час негоди гілка вбила перехожого
У місті Борислав Львівської області 24 вересня на перехожого впала гілка, яка його смертельно травмувала.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише Вголос.

Трагедія сталась через сильні пориви вітру під час яких з дерева зірвалась гілка та смертельно травмувала перехожого. Особу загиблого наразі встановили. Ним виявився місцевий житель 1953 року народження.

Обставини трагедії встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, гілка, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» затримали чоловіка, який перебував у розшуку
Сьогодні, 12:25
Луцькі муніципали «хочуть грошей» на евакуацію
Сьогодні, 12:19
На Львівщині під час негоди гілка вбила перехожого
Сьогодні, 12:12
Волинській спортсменці хочуть купити «супер-велосипед»
Сьогодні, 12:05
У Луцьку пільговики в тролейбусах «наїздили» на 50 мільйонів
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
На Волині через негоду без світла залишилися 23 села На Волині через негоду без світла залишилися 23 села
Сьогодні, 09:58
Назвали найбільш постраждалі від негоди райони Волині. ВІДЕО Назвали найбільш постраждалі від негоди райони Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 06:58
П’яний молодик у Луцьку зарізав людину П’яний молодик у Луцьку зарізав людину
24 вересень, 21:56
У луцькому парку вітер зірвав ілюмінацію У луцькому парку вітер зірвав ілюмінацію
24 вересень, 19:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі прикордонники в кущах знайшли тисячу пачок нічийних сигарет. ФОТО
Сьогодні, 12:36
 0
У Луцьку відновлює роботу Центр допомоги учасникам АТО
Сьогодні, 12:35
 0
Замок божевілля і Невідомий №3: життя за стінами олицької психлікарні
Сьогодні, 12:33
 0
На «Ягодині» затримали чоловіка, який перебував у розшуку
Сьогодні, 12:25
 0
Луцькі муніципали «хочуть грошей» на евакуацію
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8