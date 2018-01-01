Волинській спортсменці хочуть купити «супер-велосипед»

Для, яка представлятиме Україну на ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх проходитиме з 6 по 18 жовтня в аргентинському Буенос-Айресі, хочуть купити дорогий спортивний велосипед.Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.Дівчина представлятиме Україну у велоспорті.Тож директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що у рамках перерозподілу коштів бюджету, департамент сім’ї, молоді та спорту пропонує спрямувати 80 тисяч гривень для купівлі далі спортсменки спортивного велосипеда.Посадовиця зауважила, що передбачене також аналогічне співфінансування із обласного бюджету, адже вартість такого професійного веслосипеда досить висока.«5 тисяч євро, і це ще не самий-самий» -, зауважив депутат