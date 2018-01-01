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Трагедія на Волині: після пологів померла жінка

Трагедія на Волині: після пологів померла жінка
У Володимирі-Волинському районі через декілька днів після пологів померла 44-річна жінка.

Трагедія сталась 22 вересня, - пише Район.in.ua.

Після пологів у жінки були ускладнення: відмовила нирка. Спочатку за породіллею спостерігали у реанімації обласної лікарні. Потім перевели до Луцької міської лікарні на гемодіаліз, де жінка й померла.

Сім'я – у траурі, тому поки детальніше говорити на цю трагедію не бажає. Є свідчення щодо халатності лікарів, які після пологів декілька днів не навідувались до жінки з дитиною.

Інформацію про смерть підтвердив начальник Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області Михайло Бобик.

Похорон відбувся у неділю, 23 вересня. У жінки вдома залишився чоловік та восьмеро дітей.

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Теги: Волинь, смерть, породілля
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