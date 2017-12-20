Луцькі муніципали «хочуть грошей» на евакуацію
Сьогодні, 12:19
У рамках внесення змін до бюджету Луцька департаменту муніципальної варти пропонували виділити 160 тисяч гривень на оплату послуг та робіт з евакуації транспортних засобів.
Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.
Так, озвучуючи зміни, директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова озвучила суму у 160 тис грн, яку мали б спрямувати муніципалам на евакуацію транспортних засобів.
Депутатів натомість здивувала така пропозиція – обранці громади висловили думку, що це не зовсім повноваження департаменту. Депутат Павло Данильчук зауважив, що цю суму варто обговорювати окремо від загальних змін.
«Ставте на голосування цю суму окремо», - наполягав Данильчук. Він пропонував не включати вказані кошти у проект рішення, а депутати підтримали цю пропозицію. Мовляв, якщо очільниця департаменту Юлія Сиротинська доповість та пояснить, що це за стаття витрат та чому така сума, її знову можуть включити.
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Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.
Так, озвучуючи зміни, директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова озвучила суму у 160 тис грн, яку мали б спрямувати муніципалам на евакуацію транспортних засобів.
Депутатів натомість здивувала така пропозиція – обранці громади висловили думку, що це не зовсім повноваження департаменту. Депутат Павло Данильчук зауважив, що цю суму варто обговорювати окремо від загальних змін.
«Ставте на голосування цю суму окремо», - наполягав Данильчук. Він пропонував не включати вказані кошти у проект рішення, а депутати підтримали цю пропозицію. Мовляв, якщо очільниця департаменту Юлія Сиротинська доповість та пояснить, що це за стаття витрат та чому така сума, її знову можуть включити.
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