На «Ягодині» затримали чоловіка, який перебував у розшуку
Сьогодні, 12:25
В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили особу, яка перебувала у розшуку.
База даних спрацювала під час оформлення на в’їзд в Україну чоловіка, який розшукувався поліцією за незаконне заволодіння транспортним засобом, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
Прикордонники відділу «Рівне» затримали громадянина та передали представникам Національної поліції міста Київ.
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База даних спрацювала під час оформлення на в’їзд в Україну чоловіка, який розшукувався поліцією за незаконне заволодіння транспортним засобом, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
Прикордонники відділу «Рівне» затримали громадянина та передали представникам Національної поліції міста Київ.
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