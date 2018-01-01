На «Ягодині» затримали чоловіка, який перебував у розшуку





База даних спрацювала під час оформлення на в’їзд в Україну чоловіка, який розшукувався поліцією за незаконне заволодіння транспортним засобом, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.



Прикордонники відділу «Рівне» затримали громадянина та передали представникам Національної поліції міста Київ.















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