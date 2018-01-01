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На «Ягодині» затримали чоловіка, який перебував у розшуку

На «Ягодині» затримали чоловіка, який перебував у розшуку
В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили особу, яка перебувала у розшуку.

База даних спрацювала під час оформлення на в’їзд в Україну чоловіка, який розшукувався поліцією за незаконне заволодіння транспортним засобом, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.

Прикордонники відділу «Рівне» затримали громадянина та передали представникам Національної поліції міста Київ.







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Теги: розшук, Ягодин
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