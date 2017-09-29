На відновлення пам’ятки у Старому місті дадуть півмільйона гривень
Сьогодні, 18:03
У рамках реалізації проекту «Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна» із міського бюджету на умовах співфінансування виділять 500 тисяч гривень.
Про це 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету повідомила дректор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
Посадовиця нагадала, що проект спрямований для відновлення пам’яток старого міста передбачає відновлення знаменитої вежі Чарторийських.
Таким чином, на співфінансування проекту у міській казні мають віднайти півмільйона гривень. Також Єлова повідомила, що у рамках внесення змін до бюджету наразі необхідно виділити 173 тисячі гривень - їх спрямують на оплату праці.
За виділення останньої суми завтра голосуватиме сесія Луцькради.
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Про це 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету повідомила дректор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
Посадовиця нагадала, що проект спрямований для відновлення пам’яток старого міста передбачає відновлення знаменитої вежі Чарторийських.
Таким чином, на співфінансування проекту у міській казні мають віднайти півмільйона гривень. Також Єлова повідомила, що у рамках внесення змін до бюджету наразі необхідно виділити 173 тисячі гривень - їх спрямують на оплату праці.
За виділення останньої суми завтра голосуватиме сесія Луцькради.
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