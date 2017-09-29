На відновлення пам’ятки у Старому місті дадуть півмільйона гривень

У рамках реалізації проекту «Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна» із міського бюджету на умовах співфінансування виділять 500 тисяч гривень.Про це 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету повідомила дректор департаменту фінансів та бюджетуПосадовиця нагадала, що проект спрямований для відновлення пам’яток старого міста передбачає відновлення знаменитої вежі Чарторийських.Таким чином, на співфінансування проекту у міській казні мають віднайти півмільйона гривень. Також Єлова повідомила, що у рамках внесення змін до бюджету наразі необхідно виділити 173 тисячі гривень - їх спрямують на оплату праці.За виділення останньої суми завтра голосуватиме сесія Луцькради.