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На Волині горіли два дерев’яні будинки

На Волині горіли два дерев’яні будинки
Волинські рятувальники минулої доби ліквідували низку пожеж.

Так, 24 вересня у селі Лобачівка Горохівського району горіла цегляна недіюча будівля, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Того ж дня о 22:37 в селі Адамчуки Шацького району трапилася пожежа дерев’яного житлового будинку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання лічильника.

А у селі Вишнів Любомльського району теж горів дерев’яний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.

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Теги: пожежа, Волинь
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