На Волині горіли два дерев’яні будинки





Так, 24 вересня у селі Лобачівка Горохівського району горіла цегляна недіюча будівля, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Того ж дня о 22:37 в селі Адамчуки Шацького району трапилася пожежа дерев’яного житлового будинку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання лічильника.



А у селі Вишнів Любомльського району теж горів дерев’яний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники минулої доби ліквідували низку пожеж.Так, 24 вересня у селі Лобачівка Горохівського району горіла цегляна недіюча будівля, - інформує ДСНС України у Волинській області.Того ж дня о 22:37 в селі Адамчуки Шацького району трапилася пожежа дерев’яного житлового будинку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання лічильника.А у селі Вишнів Любомльського району теж горів дерев’яний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію