вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У кишені волинянина знайшли боєприпаси

У кишені волинянина знайшли боєприпаси
На Волині в чоловіка знайшли незаконні набої.

24 вересня, дільничні офіцери поліції в співпраці із співробітниками сектору реагування патрульної поліції вилучили в 34-річного жителя Шацького району 22 набої калібру 9 мм., - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Боєприпаси поліцейські знайшли в кишені куртки волинянина, котрий перебував у лісосмузі поблизу села Мельники.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: набої, зброя, Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Волині: після пологів померла жінка
Сьогодні, 13:02
У Луцьку дадуть гроші, аби «підлатати» освіту
Сьогодні, 12:51
У кишені волинянина знайшли боєприпаси
Сьогодні, 12:49
На Волині горіли два дерев’яні будинки
Сьогодні, 12:44
Луцькі прикордонники в кущах знайшли тисячу пачок нічийних сигарет. ФОТО
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
На Волині у дідуся знайшли незаконні набої На Волині у дідуся знайшли незаконні набої
24 вересень, 11:23
У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО
14 вересень, 11:56
У волинянина на вокзалі вилучили набої У волинянина на вокзалі вилучили набої
14 грудень, 2017, 10:10
У волинянина вилучили гранату У волинянина вилучили гранату
30 листопад, 2017, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли у Луцьку «на повну» запрацює сміттєсортувальна лінія
Сьогодні, 14:02
 0
На Рівненщині посеред траси згоріла автівка
Сьогодні, 13:56
 0
Повідомили про брак «зарплатних» коштів для луцьких освітян і медиків
Сьогодні, 13:51
 0
У Володимирі продовжать суд над бійцями 51-ї бригади
Сьогодні, 13:34
 0
Вища рада правосуддя звільнила волинського суддю
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8