У кишені волинянина знайшли боєприпаси
Сьогодні, 12:49
На Волині в чоловіка знайшли незаконні набої.
24 вересня, дільничні офіцери поліції в співпраці із співробітниками сектору реагування патрульної поліції вилучили в 34-річного жителя Шацького району 22 набої калібру 9 мм., - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Боєприпаси поліцейські знайшли в кишені куртки волинянина, котрий перебував у лісосмузі поблизу села Мельники.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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24 вересня, дільничні офіцери поліції в співпраці із співробітниками сектору реагування патрульної поліції вилучили в 34-річного жителя Шацького району 22 набої калібру 9 мм., - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Боєприпаси поліцейські знайшли в кишені куртки волинянина, котрий перебував у лісосмузі поблизу села Мельники.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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