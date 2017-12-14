У кишені волинянина знайшли боєприпаси





24 вересня, дільничні офіцери поліції в співпраці із співробітниками сектору реагування патрульної поліції вилучили в 34-річного жителя Шацького району 22 набої калібру 9 мм., - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Боєприпаси поліцейські знайшли в кишені куртки волинянина, котрий перебував у лісосмузі поблизу села Мельники.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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