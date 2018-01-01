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У Луцьку дадуть гроші, аби «підлатати» освіту

У Луцьку дадуть гроші, аби «підлатати» освіту
У Луцьку в рамках внесення змін до бюджету виділять кошти на поточні ремонти та утеплення закладів освіти міста.

Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.

Так, у рамках перерозподілу бюджету низку коштів спланують передати на ремонт освітніх закладів.

60 тисяч гривень планують дати на поточний ремонт входу до садочка №20 та 20 тисяч гривень на пандус ГО «Джерело життя». 190 тисяч гривень хочуть виділити на утеплення шкли №13, а 60 тисяч спрямувати на заміну вікон. На будівництво нового корпусу школи кошти планують залучити у рамках проекту ДФРР.

200 тисяч гривень із бюджету пропонують виділити на зарплату 4 тренерам ДЮСШ №1. 190 тисяч спрямують на ремонт системи водопостачання закладу дошкільної освіти №1 на водопостачання.
18 тисяч гривень також пропонують виділити на купівлю трави для стадіону ДЮСШ № 2 для стадіону на Вересневому.

Окрім того, у рамках бюджету розвитку 7 тисяч гривень виділять для купівлі екрану в одній із шкіл, кошти на ремонт каналізації у трьох дисадках.

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Теги: школа, кошти, Луцьк
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