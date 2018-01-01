У Луцьку дах дитячого садочка потребує ремонту

На капітальний ремонт даху дошкільного дитячого садочка №14, що на вулиці Баранова у Луцьку, із міського бюджету хочуть спрямувати 350 тисяч гривень.Про таку необхідність 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету повідомила директор міського управління освітиПосадовиця зауважила, що негода підкреслила, наскільки необхідним є ремонт даху садочка. Тому там найближчим часом треба провести капітальний ремонт даху, і на цю потребу треба знайти 350 тисяч гривень.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що кошти можна взяти «з евакуатора», тобто залучити тих 160 тисяч гривень, які просили муніципали, натомість депутати наполягали їх виключити. Однак обранці громади зауважили, що, можливо, завтра таки почують пояснення та кошти треба буде виділити.Тому вона розповіла, що гроші можна залучити із 32 млн грн., передбачених на спів фінансування проекту по НЕФКО. Проте коли місто таки зважить ся брати кредит, цю суму треба буде повернути на рахунок.Зрештою, депутати підтримали цю пропозицію.