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Влад Яма завітає до Луцька на «Осінній бал 2018»

Влад Яма завітає до Луцька на «Осінній бал 2018»
ТРЦ ПортCity запрошує на «Осінній бал 2018» за участю інклюзивних дітей.

28 вересня 2018 року в ТРЦ ПортCity за ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка відбудеться «Осінній бал – 2018».

Захід, упродовж котрого танцювальні номери виконуватимуть, як діти з особливими потребами, так і їхні батьки, розпочнеться о 16.00 у приміщенні торгово-розважального центру на 2-му поверсі на Арені розваг та триватиме близько двох годин.

Окрім цього, до участі в «Осінньому балі – 2018» запрошені фіналіст шоу «Голос країни 5» Антон Копитін, учасниця «Голосу країни 8» із Волині Марія Хурсенко, а також танцюрист і хореограф Владислав Яма, котрий дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних танців балу.

Влад Яма завітає до Луцька на «Осінній бал 2018»

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Теги: Порт сіті
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