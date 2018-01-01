Влад Яма завітає до Луцька на «Осінній бал 2018»

ТРЦ ПортCity запрошує на «Осінній бал 2018» за участю інклюзивних дітей.28 вересня 2018 року в ТРЦ ПортCity за ініціативи голови обласної державної адміністраціївідбудеться «Осінній бал – 2018».Захід, упродовж котрого танцювальні номери виконуватимуть, як діти з особливими потребами, так і їхні батьки, розпочнеться о 16.00 у приміщенні торгово-розважального центру на 2-му поверсі на Арені розваг та триватиме близько двох годин.Окрім цього, до участі в «Осінньому балі – 2018» запрошені фіналіст шоу «Голос країни 5», учасниця «Голосу країни 8» із Волині, а також танцюрист і хореограф, котрий дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних танців балу.