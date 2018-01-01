Влад Яма завітає до Луцька на «Осінній бал 2018»
Сьогодні, 13:25
ТРЦ ПортCity запрошує на «Осінній бал 2018» за участю інклюзивних дітей.
28 вересня 2018 року в ТРЦ ПортCity за ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка відбудеться «Осінній бал – 2018».
Захід, упродовж котрого танцювальні номери виконуватимуть, як діти з особливими потребами, так і їхні батьки, розпочнеться о 16.00 у приміщенні торгово-розважального центру на 2-му поверсі на Арені розваг та триватиме близько двох годин.
Окрім цього, до участі в «Осінньому балі – 2018» запрошені фіналіст шоу «Голос країни 5» Антон Копитін, учасниця «Голосу країни 8» із Волині Марія Хурсенко, а також танцюрист і хореограф Владислав Яма, котрий дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних танців балу.
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28 вересня 2018 року в ТРЦ ПортCity за ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка відбудеться «Осінній бал – 2018».
Захід, упродовж котрого танцювальні номери виконуватимуть, як діти з особливими потребами, так і їхні батьки, розпочнеться о 16.00 у приміщенні торгово-розважального центру на 2-му поверсі на Арені розваг та триватиме близько двох годин.
Окрім цього, до участі в «Осінньому балі – 2018» запрошені фіналіст шоу «Голос країни 5» Антон Копитін, учасниця «Голосу країни 8» із Волині Марія Хурсенко, а також танцюрист і хореограф Владислав Яма, котрий дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних танців балу.
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