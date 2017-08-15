У Володимирі продовжать суд над бійцями 51-ї бригади





Про це в Василь Нагорний.



"завтра, 26.09.2018 року, об 11 год. після тривалої перерви, Володимир-Волинський міський суд, «запорізька» справа «20 бійців». Не повірите, 4 роки це все триває, а хлопці все тримаються. Стадія розгляду справи...мммммм... навіть не знаю як і описати... певно так: «правовий психоз в стадії кататонічного ступору», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському міському суді 26 вересня, після тривалої перерви, відбудеться слухання у справі бійців 51-ої бригади.Про це в Fаcebook повідомив адвокат і волонтер"завтра, 26.09.2018 року, об 11 год. після тривалої перерви, Володимир-Волинський міський суд, «запорізька» справа «20 бійців». Не повірите, 4 роки це все триває, а хлопці все тримаються. Стадія розгляду справи...мммммм... навіть не знаю як і описати... певно так: «правовий психоз в стадії кататонічного ступору», - йдеться у дописі.

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