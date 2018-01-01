На Рівненщині посеред траси згоріла автівка





Інцидент 24 вересня о 21:37, - інформує ДСНС України у Рівненській області.



Рятувальники, які прибули на місце встановили, що сталося загорання легкового автомобіля УАЗ «Patriot». Внаслідок пожежі вогнем було знищено автомобіль. Причина та збитки наразі встановлюють фахівці.



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