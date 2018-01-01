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На Рівненщині посеред траси згоріла автівка

На Рівненщині посеред траси згоріла автівка
На автодорозі Городище-Старокостянтинів горів автомобіль, який зіткнувся з відбійником.

Інцидент 24 вересня о 21:37, - інформує ДСНС України у Рівненській області.

Рятувальники, які прибули на місце встановили, що сталося загорання легкового автомобіля УАЗ «Patriot». Внаслідок пожежі вогнем було знищено автомобіль. Причина та збитки наразі встановлюють фахівці.
На Рівненщині посеред траси згоріла автівка
На Рівненщині посеред траси згоріла автівка
На Рівненщині посеред траси згоріла автівка

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Теги: авто, пожежа
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