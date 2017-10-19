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В Одесі чоловік стрибнув з сьомого поверху і залишився живий

В Одесі чоловік стрибнув з сьомого поверху і залишився живий
Сьогодні в Одесі чоловік вистрибнув із сьомого поверху житлового будинку і залишився живий.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, сьогодні близько 10.00 на лінію «102» надійшла інформація про те, що в Київському районі міста чоловік випав з вікна багатоповерхового житлового будинку.

Попередньо встановлено, що на вулиці Фонтанська дорога невідомий чоловік вистрибнув з 7-го поверху однієї з висотних будівель.

Потерпілий залишився живий, оскільки падіння пом'якшили гілки дерев, що ростуть біля будинку. Чоловіка доправили до лікарні машиною швидкої допомоги.

На місце прибула оперативно-слідча група, яка встановлює причини і обставини події, а також особу потерпілого.

Передбачається, що громадянин у такий спосіб намагався накласти на себе руки.

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Теги: самогубство, Одеса
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