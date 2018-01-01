Повідомили, коли у Луцьку «на повну» запрацює сміттєсортувальна лінія
Сьогодні, 14:02
Сміттєсортувальна лінія на вулиці Трункіна у Луцьку на повну потужність має запрацювати до кінця року.
Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.
У ході засідання комісій розглядали внесення змін до бюджету. Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що йдеться про 1,080 млн грн. на реконструкцію сміттєсортувальної лінію на вулиці Трункіна.
Натомість депутати поцікавилися, коли лінія реально запрацює. Тарас Шляхтич зауважив, що «перерізати стрічки» готувалися і у червні, і у серпні, але цього досі не сталося - мовляв, стрічки вже вицвіли і скоро доведеться купувати нові.
Депутатам відповіли, що зараз лінія працює у тестовому режимі, але до кінця року запрацює в повному режимі. «Уточніть, якого року», - перепитали депутати.
Їх запевнили, що йдеться про кінець 2018 року. Кошти треба на оновлення потужних кабелів електропостачання.
Головне фото – ілюстративне
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Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.
У ході засідання комісій розглядали внесення змін до бюджету. Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що йдеться про 1,080 млн грн. на реконструкцію сміттєсортувальної лінію на вулиці Трункіна.
Натомість депутати поцікавилися, коли лінія реально запрацює. Тарас Шляхтич зауважив, що «перерізати стрічки» готувалися і у червні, і у серпні, але цього досі не сталося - мовляв, стрічки вже вицвіли і скоро доведеться купувати нові.
Депутатам відповіли, що зараз лінія працює у тестовому режимі, але до кінця року запрацює в повному режимі. «Уточніть, якого року», - перепитали депутати.
Їх запевнили, що йдеться про кінець 2018 року. Кошти треба на оновлення потужних кабелів електропостачання.
Головне фото – ілюстративне
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