Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 вересня





Володимир-Волинський район



1. ТП-53 09:00 – 17:00 „Полігон”, „Чіп”, „Термоізоляція” м. Вол.-Вол.



2. КТП-301 Л-1 09:00 – 17:00 Магазин, ФАП, клуб, контора с. Коритниця

3. ТП-39 Л-1 09:00 – 17:00 Маг. „Райдуга”, „Єлена” м. Вол.-Вол.: вул. Озерна, Миколаївська, Цинкаловського





Іваничівський район



1.9:30-16:30

с.Гряди, Хренів



2.10:00-17:00

с.Милятин





місто Луцьк



1. 9:00-13:00

Бойлерна, АТС-743, Аптека Волиньфарм,

Чорновола, 44 ОСББ, АЗС Мавекс-L

Шиномонтаж, ТЦ Європа, Єврокераміка, Амікокераміка Вул. Липинського, 2-4

Вул. К. Карого, 11

Вул. Гончара, 1-3

2. ТП-464 РУ-10 кВ, Т-2

Капремонт 13:00-17:00 Бойлерна, АТС-743, Аптека Волинь фарм,

Чорновола, 44 ОСББ, АЗС Мавекс-L

Шино монтаж, ТЦ Європа, Єврокераміка, Амікокераміка Вул. Липинського, 2-4

Вул. К. Карого, 11

Вул. Гончара, 1-3



Луцький район



1.9:00 – 17:00 Сільська Рада с. Княгининок – буд.культури, контора

Милушівське споживче товариство – магазин

ПАТ "Укртелеком" – АТС

ФОП Куренда Алла Миколаївна – готельний комплекс с. Княгининок вул. Спортивна

2. 9:00 – 17:00 Сільська Рада с. Княгининок (с. Брище – ФАП) с. Буків вул. Зарічна, Селищна



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ 04кВ КТП- 396 9:00-17:00 с.Підгородно

2. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно

3. ПЛ 04кВ КТП417 9:00-18:00 с.Головно

4. ПЛ 04кВ КТП-76 9:00-18:00 с.Радехів

5. ПЛ 04кВ КТП-269 9:00-17:00 с.Пульмо

6. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно

7. ЗТП 109 9:00-17:00 ТЗОВ Надія. Ресторан, Мойка, Лястрада. КНС. ЖКП. м.Любомль вул. Володимирська, Загородня, Молодіжна (Комсомольська, Комісар Антонова)



Любешівський район



1. ЗТП-108 10:00-17:00 Хлібокомбінат смт Любешів, вул. Свободи, вул. Гагаріна,

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 Магазин с. Великий Курінь, вул. Незалежності (частково), вул Соборності (частково)

3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-55 10:00-17:00 Магазин с. Віл вул. Радянська

4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-69 10:00-17:00 с. Залізниця вул. Підріжжя

5. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 від КТП-125 10:00-17:00 Магазин ФОП Тарасюк О.М., магазин ФОП Мокич Н.С., побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, вул. Лісова



Маневицький район



1. ПЛ-10 кВ, Л-29-06 від ЗТП-193 до КР-92 для ремонту ПР-10

КТП-238. 11:00-17:00 КТП-191, с. Мар’янівка - Колківське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-238, с. Калинівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт).

КТП-192, с. Новоукраїнка - Рудниківська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).





Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена

2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.

4. КТП-379 9:00-17:00 с.Навіз свинарник



Старовижівський район



1. ПЛ-10 кВ л 13-01 від ЗТП-215 ком.8 11:00-17:00 повністю с.Сереховичі



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-78

09:00-16:30

Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-16 09:00-16:30 с.Кустичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 26 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. ТП-53 09:00 – 17:00 „Полігон”, „Чіп”, „Термоізоляція” м. Вол.-Вол.2. КТП-301 Л-1 09:00 – 17:00 Магазин, ФАП, клуб, контора с. Коритниця3. ТП-39 Л-1 09:00 – 17:00 Маг. „Райдуга”, „Єлена” м. Вол.-Вол.: вул. Озерна, Миколаївська, Цинкаловського1.9:30-16:30с.Гряди, Хренів2.10:00-17:00с.Милятин1. 9:00-13:00Бойлерна, АТС-743, Аптека Волиньфарм,Чорновола, 44 ОСББ, АЗС Мавекс-LШиномонтаж, ТЦ Європа, Єврокераміка, Амікокераміка Вул. Липинського, 2-4Вул. К. Карого, 11Вул. Гончара, 1-32. ТП-464 РУ-10 кВ, Т-2Капремонт 13:00-17:00 Бойлерна, АТС-743, Аптека Волинь фарм,Чорновола, 44 ОСББ, АЗС Мавекс-LШино монтаж, ТЦ Європа, Єврокераміка, Амікокераміка Вул. Липинського, 2-4Вул. К. Карого, 11Вул. Гончара, 1-31.9:00 – 17:00 Сільська Рада с. Княгининок – буд.культури, контораМилушівське споживче товариство – магазинПАТ "Укртелеком" – АТСФОП Куренда Алла Миколаївна – готельний комплекс с. Княгининок вул. Спортивна2. 9:00 – 17:00 Сільська Рада с. Княгининок (с. Брище – ФАП) с. Буків вул. Зарічна, Селищна1. ПЛ 04кВ КТП- 396 9:00-17:00 с.Підгородно2. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно3. ПЛ 04кВ КТП417 9:00-18:00 с.Головно4. ПЛ 04кВ КТП-76 9:00-18:00 с.Радехів5. ПЛ 04кВ КТП-269 9:00-17:00 с.Пульмо6. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно7. ЗТП 109 9:00-17:00 ТЗОВ Надія. Ресторан, Мойка, Лястрада. КНС. ЖКП. м.Любомль вул. Володимирська, Загородня, Молодіжна (Комсомольська, Комісар Антонова)1. ЗТП-108 10:00-17:00 Хлібокомбінат смт Любешів, вул. Свободи, вул. Гагаріна,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 Магазин с. Великий Курінь, вул. Незалежності (частково), вул Соборності (частково)3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-55 10:00-17:00 Магазин с. Віл вул. Радянська4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-69 10:00-17:00 с. Залізниця вул. Підріжжя5. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 від КТП-125 10:00-17:00 Магазин ФОП Тарасюк О.М., магазин ФОП Мокич Н.С., побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, вул. Лісова1. ПЛ-10 кВ, Л-29-06 від ЗТП-193 до КР-92 для ремонту ПР-10КТП-238. 11:00-17:00 КТП-191, с. Мар’янівка - Колківське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-238, с. Калинівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт).КТП-192, с. Новоукраїнка - Рудниківська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.4. КТП-379 9:00-17:00 с.Навіз свинарник1. ПЛ-10 кВ л 13-01 від ЗТП-215 ком.8 11:00-17:00 повністю с.Сереховичі1. ПЛ-0,4 кВКТП-7809:00-16:30Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин2. ПЛ-0,4 кВКТП-16 09:00-16:30 с.Кустичі

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