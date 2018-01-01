Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині 26 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. ТП-53 09:00 – 17:00 „Полігон”, „Чіп”, „Термоізоляція” м. Вол.-Вол.
2. КТП-301 Л-1 09:00 – 17:00 Магазин, ФАП, клуб, контора с. Коритниця
3. ТП-39 Л-1 09:00 – 17:00 Маг. „Райдуга”, „Єлена” м. Вол.-Вол.: вул. Озерна, Миколаївська, Цинкаловського
Іваничівський район
1.9:30-16:30
с.Гряди, Хренів
2.10:00-17:00
с.Милятин
місто Луцьк
1. 9:00-13:00
Бойлерна, АТС-743, Аптека Волиньфарм,
Чорновола, 44 ОСББ, АЗС Мавекс-L
Шиномонтаж, ТЦ Європа, Єврокераміка, Амікокераміка Вул. Липинського, 2-4
Вул. К. Карого, 11
Вул. Гончара, 1-3
2. ТП-464 РУ-10 кВ, Т-2
Капремонт 13:00-17:00 Бойлерна, АТС-743, Аптека Волинь фарм,
Чорновола, 44 ОСББ, АЗС Мавекс-L
Шино монтаж, ТЦ Європа, Єврокераміка, Амікокераміка Вул. Липинського, 2-4
Вул. К. Карого, 11
Вул. Гончара, 1-3
Луцький район
1.9:00 – 17:00 Сільська Рада с. Княгининок – буд.культури, контора
Милушівське споживче товариство – магазин
ПАТ "Укртелеком" – АТС
ФОП Куренда Алла Миколаївна – готельний комплекс с. Княгининок вул. Спортивна
2. 9:00 – 17:00 Сільська Рада с. Княгининок (с. Брище – ФАП) с. Буків вул. Зарічна, Селищна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП- 396 9:00-17:00 с.Підгородно
2. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно
3. ПЛ 04кВ КТП417 9:00-18:00 с.Головно
4. ПЛ 04кВ КТП-76 9:00-18:00 с.Радехів
5. ПЛ 04кВ КТП-269 9:00-17:00 с.Пульмо
6. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно
7. ЗТП 109 9:00-17:00 ТЗОВ Надія. Ресторан, Мойка, Лястрада. КНС. ЖКП. м.Любомль вул. Володимирська, Загородня, Молодіжна (Комсомольська, Комісар Антонова)
Любешівський район
1. ЗТП-108 10:00-17:00 Хлібокомбінат смт Любешів, вул. Свободи, вул. Гагаріна,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 Магазин с. Великий Курінь, вул. Незалежності (частково), вул Соборності (частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-55 10:00-17:00 Магазин с. Віл вул. Радянська
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-69 10:00-17:00 с. Залізниця вул. Підріжжя
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 від КТП-125 10:00-17:00 Магазин ФОП Тарасюк О.М., магазин ФОП Мокич Н.С., побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, вул. Лісова
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-06 від ЗТП-193 до КР-92 для ремонту ПР-10
КТП-238. 11:00-17:00 КТП-191, с. Мар’янівка - Колківське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-238, с. Калинівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт).
КТП-192, с. Новоукраїнка - Рудниківська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена
2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.
4. КТП-379 9:00-17:00 с.Навіз свинарник
Старовижівський район
1. ПЛ-10 кВ л 13-01 від ЗТП-215 ком.8 11:00-17:00 повністю с.Сереховичі
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-78
09:00-16:30
Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-16 09:00-16:30 с.Кустичі
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Володимир-Волинський район
1. ТП-53 09:00 – 17:00 „Полігон”, „Чіп”, „Термоізоляція” м. Вол.-Вол.
2. КТП-301 Л-1 09:00 – 17:00 Магазин, ФАП, клуб, контора с. Коритниця
3. ТП-39 Л-1 09:00 – 17:00 Маг. „Райдуга”, „Єлена” м. Вол.-Вол.: вул. Озерна, Миколаївська, Цинкаловського
Іваничівський район
1.9:30-16:30
с.Гряди, Хренів
2.10:00-17:00
с.Милятин
місто Луцьк
1. 9:00-13:00
Бойлерна, АТС-743, Аптека Волиньфарм,
Чорновола, 44 ОСББ, АЗС Мавекс-L
Шиномонтаж, ТЦ Європа, Єврокераміка, Амікокераміка Вул. Липинського, 2-4
Вул. К. Карого, 11
Вул. Гончара, 1-3
2. ТП-464 РУ-10 кВ, Т-2
Капремонт 13:00-17:00 Бойлерна, АТС-743, Аптека Волинь фарм,
Чорновола, 44 ОСББ, АЗС Мавекс-L
Шино монтаж, ТЦ Європа, Єврокераміка, Амікокераміка Вул. Липинського, 2-4
Вул. К. Карого, 11
Вул. Гончара, 1-3
Луцький район
1.9:00 – 17:00 Сільська Рада с. Княгининок – буд.культури, контора
Милушівське споживче товариство – магазин
ПАТ "Укртелеком" – АТС
ФОП Куренда Алла Миколаївна – готельний комплекс с. Княгининок вул. Спортивна
2. 9:00 – 17:00 Сільська Рада с. Княгининок (с. Брище – ФАП) с. Буків вул. Зарічна, Селищна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП- 396 9:00-17:00 с.Підгородно
2. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно
3. ПЛ 04кВ КТП417 9:00-18:00 с.Головно
4. ПЛ 04кВ КТП-76 9:00-18:00 с.Радехів
5. ПЛ 04кВ КТП-269 9:00-17:00 с.Пульмо
6. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно
7. ЗТП 109 9:00-17:00 ТЗОВ Надія. Ресторан, Мойка, Лястрада. КНС. ЖКП. м.Любомль вул. Володимирська, Загородня, Молодіжна (Комсомольська, Комісар Антонова)
Любешівський район
1. ЗТП-108 10:00-17:00 Хлібокомбінат смт Любешів, вул. Свободи, вул. Гагаріна,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 Магазин с. Великий Курінь, вул. Незалежності (частково), вул Соборності (частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-55 10:00-17:00 Магазин с. Віл вул. Радянська
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-69 10:00-17:00 с. Залізниця вул. Підріжжя
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 від КТП-125 10:00-17:00 Магазин ФОП Тарасюк О.М., магазин ФОП Мокич Н.С., побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, вул. Лісова
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-06 від ЗТП-193 до КР-92 для ремонту ПР-10
КТП-238. 11:00-17:00 КТП-191, с. Мар’янівка - Колківське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-238, с. Калинівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт).
КТП-192, с. Новоукраїнка - Рудниківська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена
2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.
4. КТП-379 9:00-17:00 с.Навіз свинарник
Старовижівський район
1. ПЛ-10 кВ л 13-01 від ЗТП-215 ком.8 11:00-17:00 повністю с.Сереховичі
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-78
09:00-16:30
Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-16 09:00-16:30 с.Кустичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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