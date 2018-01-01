У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»





Про це йдеться у відповіді опублікованому на сайті



"Колективне звернення щодо встановлення елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів на вул. Липинського розглянуто", - йдеться у повідомлені.



Відтак, на даний час на замовлення департаменту житлово - комунального господарства завершується виготовлення кошторисної документації. Після виготовлення кошторисної документації та визначення підрядної організації будуть розпочаті роботи по влаштуванню елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів.



Зазначимо, що петицію підписали 306 осіб з 300 необхідних.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Біля нової луцької школи №27 покладуть аж трьох «поліцейських»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькраді відповіли на петицію з проханням встановити "лежачі поліцейські" біля школи №27 на вулиці Липинського.Про це йдеться у відповіді опублікованому на сайті електронних петицій 25 вересня."Колективне звернення щодо встановлення елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів на вул. Липинського розглянуто", - йдеться у повідомлені.Відтак, на даний час на замовлення департаменту житлово - комунального господарства завершується виготовлення кошторисної документації. Після виготовлення кошторисної документації та визначення підрядної організації будуть розпочаті роботи по влаштуванню елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів.Зазначимо, що петицію підписали 306 осіб з 300 необхідних.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію