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У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»

У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»
У Луцькраді відповіли на петицію з проханням встановити "лежачі поліцейські" біля школи №27 на вулиці Липинського.

Про це йдеться у відповіді опублікованому на сайті електронних петицій 25 вересня.

"Колективне звернення щодо встановлення елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів на вул. Липинського розглянуто", - йдеться у повідомлені.

Відтак, на даний час на замовлення департаменту житлово - комунального господарства завершується виготовлення кошторисної документації. Після виготовлення кошторисної документації та визначення підрядної організації будуть розпочаті роботи по влаштуванню елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів.

Зазначимо, що петицію підписали 306 осіб з 300 необхідних.

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Теги: лежачий поліцейський, обмежувач руху, школа №27, Луцьк
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