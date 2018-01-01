Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
Волинський радіоведучий та режисер та шоумен Дмитро Ураєв показав своє "тихе полювання" у маневицьких лісах.
Світлинами та відео він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Маневицькій ліс сподівання виправдав) #грибиоточилинепускають #волиньстолісів #грибнімісцязнаютьусі", - йдеться у дописі.
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Світлинами та відео він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Маневицькій ліс сподівання виправдав) #грибиоточилинепускають #волиньстолісів #грибнімісцязнаютьусі", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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