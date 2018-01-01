Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО

Дмитро Ураєв показав своє "тихе полювання" у маневицьких лісах.



Світлинами та відео він поділився на своїй сторінці у Facebook.



"Маневицькій ліс сподівання виправдав) #грибиоточилинепускають #волиньстолісів #грибнімісцязнаютьусі", - йдеться у дописі.









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