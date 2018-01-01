вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО

Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО
Волинський радіоведучий та режисер та шоумен Дмитро Ураєв показав своє "тихе полювання" у маневицьких лісах.

Світлинами та відео він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Маневицькій ліс сподівання виправдав) #грибиоточилинепускають #волиньстолісів #грибнімісцязнаютьусі", - йдеться у дописі.



Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО
Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО
Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО
Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО
Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, урожай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць
Сьогодні, 14:46
В Одесі чоловік стрибнув з сьомого поверху і залишився живий
Сьогодні, 14:40
Волинський шоумен похвалився маневицькими грибочками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 14:23
Повідомили, коли у Луцьку «на повну» запрацює сміттєсортувальна лінія
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
19 вересень, 11:11
Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
18 вересень, 17:03
Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО
12 вересень, 18:15
Грибні села Волині: куди піти на «тихе полювання» Грибні села Волині: куди піти на «тихе полювання»
12 вересень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії
Сьогодні, 15:45
 0
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Сьогодні, 15:29
 0
Велична Смордва на ретросвітлинах
Сьогодні, 15:25
 0
Відомо, коли завершать огородження «смертельних колій» у Луцьку
Сьогодні, 15:10
 0
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8