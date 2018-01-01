Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць





Відтак, від завтра, 26 вересня, і до завершення робіт тимчасово припиниться надання послуги гарячого водопостачання для деяких споживачів, - інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».



На даний момент завершилися роботи з реконструкції теплової мережі на вул. Домни Гордіюк.



"У зв'язку з цим повідомляємо споживачів ЦТП на вул. Кравчука, 3-а про очікуване відновлення послуги із постачання гарячої води з 28 вересня", - йдеться у повідомлені.



Окрім того, роботи з реконструкції теплової мережі завершилися на пр. Відродження. Вже завтра, 26 вересня, споживачі, підключені до ЦТП на вул. Січова, 3-а отримають в своїх кранах гарячу воду.





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