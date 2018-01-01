Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць
Сьогодні, 14:46
У Луцьку через реконструкцію тепломереж частина міста залишиться без гарячої води.
Відтак, від завтра, 26 вересня, і до завершення робіт тимчасово припиниться надання послуги гарячого водопостачання для деяких споживачів, - інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
На даний момент завершилися роботи з реконструкції теплової мережі на вул. Домни Гордіюк.
"У зв'язку з цим повідомляємо споживачів ЦТП на вул. Кравчука, 3-а про очікуване відновлення послуги із постачання гарячої води з 28 вересня", - йдеться у повідомлені.
Окрім того, роботи з реконструкції теплової мережі завершилися на пр. Відродження. Вже завтра, 26 вересня, споживачі, підключені до ЦТП на вул. Січова, 3-а отримають в своїх кранах гарячу воду.
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Відтак, від завтра, 26 вересня, і до завершення робіт тимчасово припиниться надання послуги гарячого водопостачання для деяких споживачів, - інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
На даний момент завершилися роботи з реконструкції теплової мережі на вул. Домни Гордіюк.
"У зв'язку з цим повідомляємо споживачів ЦТП на вул. Кравчука, 3-а про очікуване відновлення послуги із постачання гарячої води з 28 вересня", - йдеться у повідомлені.
Окрім того, роботи з реконструкції теплової мережі завершилися на пр. Відродження. Вже завтра, 26 вересня, споживачі, підключені до ЦТП на вул. Січова, 3-а отримають в своїх кранах гарячу воду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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