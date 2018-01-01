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17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії

17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії
Волинянин - бронзовий призер молодіжної першості світу з кікбоксингу WAKO-2018.

Змагання проходили в Італії з 15 по 23 вересня, - інформує прес-служба Ковельської міської ради.

У змаганнях взяли участь 67 країн. З-поміж понад 2,3 тисяч учасників був і ковельчанин, вихованець КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича, сімнадцятирічний Роман Кухта.

Він виступав у вазі до 60 кг, в розділі лоу-кік серед старших юніорів (17-18 років).

Роман пропустив перше коло змаганнь, як володар цьогорічного Кубку світу, і розпочав турнір з перемоги над представником Алжиру. Проте у півфіналі поступився майбутньому чемпіону світу з Росії Казанбі Казанбієву. У підсумку ковельчанин виборов бронзову медаль.

17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії
17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії
17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії

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Теги: спорт, бронза, змагання
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