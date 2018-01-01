Нападник «Волині» – найкращий бомбардир Першої ліги після 10 турів

Денис Кожанов очолює гонку бомбардирів після зіграних 10 турів Першої Ліги.



Про це пише



Футболіст «хрестоносців» забив 7 голів.



До слова, останній м’яч футболіст забив у крайньому матчі «Волині» проти «Інгульця», реалізувавши на 35-й хвилині пенальті.



На один гол менше мають Станіслав Куліш («Дніпро-1»), Олександр Акименко («Інгулець») та Єгор Демченко («Авангард»).

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