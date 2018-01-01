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Нападник «Волині» – найкращий бомбардир Першої ліги після 10 турів

Нападник «Волині» – найкращий бомбардир Першої ліги після 10 турів
Нападник ФК «Волинь» Денис Кожанов очолює гонку бомбардирів після зіграних 10 турів Першої Ліги.

Про це пише ВолиньSport.

Футболіст «хрестоносців» забив 7 голів.

До слова, останній м’яч футболіст забив у крайньому матчі «Волині» проти «Інгульця», реалізувавши на 35-й хвилині пенальті.

На один гол менше мають Станіслав Куліш («Дніпро-1»), Олександр Акименко («Інгулець») та Єгор Демченко («Авангард»).

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Теги: Денис Кожанов, ФК «Волинь», спорт, футбол
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