вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Терміново потрібно 20 тисяч гривень: просять допомогти маленькій волинянці

Терміново потрібно 20 тисяч гривень: просять допомогти маленькій волинянці
Волинянці Єві Марчук, яка не може самостійно харчуватись, потрібно терміново зібрати 20 тисяч гривень на операцію.

Про це розповіла мати дитини, військовослужбовець Катерина Марчук, - інформує Перший.

Дитина отримала родову травму під час кесаревого розтину. У неї стався крововилив у мозок, після чого виник бульбарний синдром. Дівчинка не може самостійно жувати та ковтати. Крім того, є низка інших симптомів хвороби. Єва не ходить, не розмовляє. Всі три роки перебуває на реабілітації, її стан за цей час суттєво покращився. Зокрема вдалось подолати епіприступи, які з’являлись протягом двох років.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Результату експертизи треба чекати 2 роки», - мама хворої волинянки

Все своє життя дитина харчується через зонд, який потрібно вводити по 8 разів на день. Зараз для Єви доводиться використовувати зонд, довжина якого не дістає до шлунка.

Під час операції дитині встановлять гастростому – спеціальну трубку, через яку вводитимуть їжу просто в шлунок. Таким чином дитина харчуватиметься все життя.

«8 разів на день встановлюю зонд. Чи в поїзді, чи в маршрутці – приходить час годування, мушу мити руки і годувати. Роблю це сама, няньки нема. Яка нянька буде таке робити?» – ділиться жінка.

Операція коштує 30 тисяч гривень. Наразі зібрали третину суми. Крім того, після хірургічного втручання необхідно буде купувати спеціальні суміші для харчування. Одна банка коштує 403 гривні, а вистачить її на півтора дні. Також дівчинці потрібно постійно купувати памперси.

Лише через декілька місяців Єва зможе перейти на їжу, подрібнену за допомогою блендера. Операція мала відбутись 24 вересня, однак її перенесли. Виникла затримка із доставкою гастростоми, яку мають привезти з Німеччини.

Оперуватимуть дитину у Львові, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Зараз дитина з матір’ю перебуває вдома, в Іваничах, в очікування інформації про оперування.

Більше дізнатись про історію дівчинки можна у групі у Фейсбуці «Єва Марчук . На шляху до повноцінного дитинства».

Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку 4149497841951926.
Терміново потрібно 20 тисяч гривень: просять допомогти маленькій волинянці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Єва Марчук, дитина, хвороба, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять пояснити, чому місто досі без «швейцарських тролейбусів»
Сьогодні, 16:13
Першого снігу у Луцьку не було, – синоптики
Сьогодні, 16:00
Терміново потрібно 20 тисяч гривень: просять допомогти маленькій волинянці
Сьогодні, 15:59
Нападник «Волині» – найкращий бомбардир Першої ліги після 10 турів
Сьогодні, 15:46
17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Я в розпачі, нема слів, - мама онкохворого 3-річного волинянина Я в розпачі, нема слів, - мама онкохворого 3-річного волинянина
20 квітень, 14:49
«Результату експертизи треба чекати 2 роки», - мама хворої волинянки «Результату експертизи треба чекати 2 роки», - мама хворої волинянки
15 грудень, 2017, 09:41
Волинян закликають допомогти 14-річній дівчинці Волинян закликають допомогти 14-річній дівчинці
16 грудень, 2016, 11:22
Небайдужих просять допомогти маленькому Микитці побороти рак Небайдужих просять допомогти маленькому Микитці побороти рак
06 липень, 2016, 17:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Луцькі ринки» просять розповісти про гроші
Сьогодні, 17:15
 0
У Згоранах з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 17:10
 0
Перерізали горло і залишили вмирати: на Тернопільщині одногрупники намагалися вбити подругу
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині медики посеред дороги рятували чоловіка з інфарктом
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8