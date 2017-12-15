Терміново потрібно 20 тисяч гривень: просять допомогти маленькій волинянці

Єві Марчук, яка не може самостійно харчуватись, потрібно терміново зібрати 20 тисяч гривень на операцію.



Про це розповіла мати дитини, військовослужбовець Катерина Марчук, - інформує



Дитина отримала родову травму під час кесаревого розтину. У неї стався крововилив у мозок, після чого виник бульбарний синдром. Дівчинка не може самостійно жувати та ковтати. Крім того, є низка інших симптомів хвороби. Єва не ходить, не розмовляє. Всі три роки перебуває на реабілітації, її стан за цей час суттєво покращився. Зокрема вдалось подолати епіприступи, які з’являлись протягом двох років.



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Все своє життя дитина харчується через зонд, який потрібно вводити по 8 разів на день. Зараз для Єви доводиться використовувати зонд, довжина якого не дістає до шлунка.



Під час операції дитині встановлять гастростому – спеціальну трубку, через яку вводитимуть їжу просто в шлунок. Таким чином дитина харчуватиметься все життя.



«8 разів на день встановлюю зонд. Чи в поїзді, чи в маршрутці – приходить час годування, мушу мити руки і годувати. Роблю це сама, няньки нема. Яка нянька буде таке робити?» – ділиться жінка.



Операція коштує 30 тисяч гривень. Наразі зібрали третину суми. Крім того, після хірургічного втручання необхідно буде купувати спеціальні суміші для харчування. Одна банка коштує 403 гривні, а вистачить її на півтора дні. Також дівчинці потрібно постійно купувати памперси.



Лише через декілька місяців Єва зможе перейти на їжу, подрібнену за допомогою блендера. Операція мала відбутись 24 вересня, однак її перенесли. Виникла затримка із доставкою гастростоми, яку мають привезти з Німеччини.



Оперуватимуть дитину у Львові, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Зараз дитина з матір’ю перебуває вдома, в Іваничах, в очікування інформації про оперування.



Більше дізнатись про історію дівчинки можна у групі у Фейсбуці «Єва Марчук . На шляху до повноцінного дитинства».



Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку 4149497841951926.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянці, яка не може самостійно харчуватись, потрібно терміново зібрати 20 тисяч гривень на операцію.Про це розповіла мати дитини, військовослужбовець, - інформує Перший Дитина отримала родову травму під час кесаревого розтину. У неї стався крововилив у мозок, після чого виник бульбарний синдром. Дівчинка не може самостійно жувати та ковтати. Крім того, є низка інших симптомів хвороби. Єва не ходить, не розмовляє. Всі три роки перебуває на реабілітації, її стан за цей час суттєво покращився. Зокрема вдалось подолати епіприступи, які з’являлись протягом двох років.Все своє життя дитина харчується через зонд, який потрібно вводити по 8 разів на день. Зараз для Єви доводиться використовувати зонд, довжина якого не дістає до шлунка.Під час операції дитині встановлять гастростому – спеціальну трубку, через яку вводитимуть їжу просто в шлунок. Таким чином дитина харчуватиметься все життя.«8 разів на день встановлюю зонд. Чи в поїзді, чи в маршрутці – приходить час годування, мушу мити руки і годувати. Роблю це сама, няньки нема. Яка нянька буде таке робити?» – ділиться жінка.Операція коштує 30 тисяч гривень. Наразі зібрали третину суми. Крім того, після хірургічного втручання необхідно буде купувати спеціальні суміші для харчування. Одна банка коштує 403 гривні, а вистачить її на півтора дні. Також дівчинці потрібно постійно купувати памперси.Лише через декілька місяців Єва зможе перейти на їжу, подрібнену за допомогою блендера. Операція мала відбутись 24 вересня, однак її перенесли. Виникла затримка із доставкою гастростоми, яку мають привезти з Німеччини.Оперуватимуть дитину у Львові, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Зараз дитина з матір’ю перебуває вдома, в Іваничах, в очікування інформації про оперування.Більше дізнатись про історію дівчинки можна у групі у Фейсбуці «Єва Марчук . На шляху до повноцінного дитинства».

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