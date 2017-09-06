Першого снігу у Луцьку не було, – синоптики





Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, про погіршення погодних умов мешканців області попереджали ще у п'ятницю, 21 вересня.



Зокрема, прогнозували шквалистий вітер, різке зниження температури, дощ та град.



Інформацію про те, що у Луцьку сьогодні випав перший сніг, синоптики спростували. 25 вересня снігом засипало лише Карпати. Однак град у місті таки був.







Однак 27 та 28 вересня знову потеплішає. Удень синоптики прогнозують до 18 градусів тепла і без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Деякі луцькі ЗМІ повідомили, що 25 вересня у післяобідню пору в місті випав перший сніг. Однак синоптики таку інформацію заперечують.Як розповілиу Волинському обласному центрі з гідрометеорології, про погіршення погодних умов мешканців області попереджали ще у п'ятницю, 21 вересня.Зокрема, прогнозували шквалистий вітер, різке зниження температури, дощ та град.Інформацію про те, що у Луцьку сьогодні випав перший сніг, синоптики спростували. 25 вересня снігом засипало лише Карпати. Однак град у місті таки був. З вівторка на середу, 25-26 вересня, у Луцьку та області прогнозують різке похолодання . Без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься у межах 2-4 градусів тепла, на ґрунті заморозки 0,-2 градусів. Удень прогнозують 10-12 градусів тепла.Однак 27 та 28 вересня знову потеплішає. Удень синоптики прогнозують до 18 градусів тепла і без опадів.

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