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Першого снігу у Луцьку не було, – синоптики

Першого снігу у Луцьку не було, – синоптики
Деякі луцькі ЗМІ повідомили, що 25 вересня у післяобідню пору в місті випав перший сніг. Однак синоптики таку інформацію заперечують.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, про погіршення погодних умов мешканців області попереджали ще у п'ятницю, 21 вересня.

Зокрема, прогнозували шквалистий вітер, різке зниження температури, дощ та град.

Інформацію про те, що у Луцьку сьогодні випав перший сніг, синоптики спростували. 25 вересня снігом засипало лише Карпати. Однак град у місті таки був.

З вівторка на середу, 25-26 вересня, у Луцьку та області прогнозують різке похолодання. Без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься у межах 2-4 градусів тепла, на ґрунті заморозки 0,-2 градусів. Удень прогнозують 10-12 градусів тепла.

Однак 27 та 28 вересня знову потеплішає. Удень синоптики прогнозують до 18 градусів тепла і без опадів.

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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