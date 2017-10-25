У Луцьку зріжуть понад сотню аварійних дерев. ВІДЕО





У мерії кажуть, що про це просили самі ж мешканці міста. Мовляв – це небезпечно і вони можуть впасти на голови людям, - йдеться у сюжеті



Відтак, зелені насадження обстежила профільна комісія Луцької міської ради.



"У нас є перелік дерев, які відповідно до звернень місцевих мешканців і ордерів необхідно видалити. Це, зокрема, мова йде про аварійні дерева", - розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.



У Луцькраді на вирізку дерев планують виділити майже 370 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зріжуть 110 аварійних дерев у різних мікрорайонах міста: 2 липи на вулиці Лесі Українки та 10 дерев на проспекті Волі.У мерії кажуть, що про це просили самі ж мешканці міста. Мовляв – це небезпечно і вони можуть впасти на голови людям, - йдеться у сюжеті 12 каналу Відтак, зелені насадження обстежила профільна комісія Луцької міської ради."У нас є перелік дерев, які відповідно до звернень місцевих мешканців і ордерів необхідно видалити. Це, зокрема, мова йде про аварійні дерева", - розповів директор департаменту ЖКГ ЛуцькрадиУ Луцькраді на вирізку дерев планують виділити майже 370 тисяч гривень.

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