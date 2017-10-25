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У Луцьку зріжуть понад сотню аварійних дерев. ВІДЕО

У Луцьку зріжуть понад сотню аварійних дерев. ВІДЕО
У Луцьку зріжуть 110 аварійних дерев у різних мікрорайонах міста: 2 липи на вулиці Лесі Українки та 10 дерев на проспекті Волі.

У мерії кажуть, що про це просили самі ж мешканці міста. Мовляв – це небезпечно і вони можуть впасти на голови людям, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Відтак, зелені насадження обстежила профільна комісія Луцької міської ради.

"У нас є перелік дерев, які відповідно до звернень місцевих мешканців і ордерів необхідно видалити. Це, зокрема, мова йде про аварійні дерева", - розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.

У Луцькраді на вирізку дерев планують виділити майже 370 тисяч гривень.

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Теги: дерева, вирізка, Луцьк
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