У Луцьку зріжуть понад сотню аварійних дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
У Луцьку зріжуть 110 аварійних дерев у різних мікрорайонах міста: 2 липи на вулиці Лесі Українки та 10 дерев на проспекті Волі.
У мерії кажуть, що про це просили самі ж мешканці міста. Мовляв – це небезпечно і вони можуть впасти на голови людям, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Відтак, зелені насадження обстежила профільна комісія Луцької міської ради.
"У нас є перелік дерев, які відповідно до звернень місцевих мешканців і ордерів необхідно видалити. Це, зокрема, мова йде про аварійні дерева", - розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.
У Луцькраді на вирізку дерев планують виділити майже 370 тисяч гривень.
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У мерії кажуть, що про це просили самі ж мешканці міста. Мовляв – це небезпечно і вони можуть впасти на голови людям, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Відтак, зелені насадження обстежила профільна комісія Луцької міської ради.
"У нас є перелік дерев, які відповідно до звернень місцевих мешканців і ордерів необхідно видалити. Це, зокрема, мова йде про аварійні дерева", - розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.
У Луцькраді на вирізку дерев планують виділити майже 370 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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