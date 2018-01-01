вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцькі ринки» просять розповісти про гроші

«Луцькі ринки» просять розповісти про гроші
Комунальному підприємству «Луцькі ринки» доручили надати депутатам Луцької міської ради звіт про фінансову діяльність.

Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.

Під час обговорення проекту змін до бюджету очільниця департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що «Луцькі ринки» просять виділити 460 тисяч гривень.

Однак депутати зауважили, що комунальному підприємству вже неодноразово виділяли кошти, проте досі не побачили звіту. Цікавить обранців громади інформація по залучених коштах.

«Як ми можемо ще виділяти, якщо не знаємо звіт, що заробляє це підприємство?» - зауважив Павло Данильчук. Інші депутати додали, що підприємство надавало розширену інформацію на звернення депутатки Юлії Вусенко.

Тож, зрештою, обранці проголосували за те, аби до завтрашньої сесії підприємство розіслало звіт про фінансову діяльність усім депутатам Луцькради. Опісля вже сесія вирішить, чи виділяти вказану суму для КП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькі ринки, звіт, фінанси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Луцькі ринки» просять розповісти про гроші
Сьогодні, 17:15
У Згоранах з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 17:10
Перерізали горло і залишили вмирати: на Тернопільщині одногрупники намагалися вбити подругу
Сьогодні, 17:05
На Волині медики посеред дороги рятували чоловіка з інфарктом
Сьогодні, 16:45
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
Луцьк тримає на депозиті менше грошей, ніж торік Луцьк тримає на депозиті менше грошей, ніж торік
22 серпень, 12:55
Коментарі під стукіт кулемета: Савченко відзвітував за сто днів роботи Коментарі під стукіт кулемета: Савченко відзвітував за сто днів роботи
21 липень, 12:30
«Луцьким ринкам» хочуть дати грошей «Луцьким ринкам» хочуть дати грошей
27 червень, 10:06
У Луцьку хочуть заслухати звіт керівниці управління освіти У Луцьку хочуть заслухати звіт керівниці управління освіти
22 червень, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Луцькі ринки» просять розповісти про гроші
Сьогодні, 17:15
 0
У Згоранах з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 17:10
 0
Перерізали горло і залишили вмирати: на Тернопільщині одногрупники намагалися вбити подругу
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині медики посеред дороги рятували чоловіка з інфарктом
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8