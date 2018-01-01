«Луцькі ринки» просять розповісти про гроші

Комунальному підприємству «Луцькі ринки» доручили надати депутатам Луцької міської ради звіт про фінансову діяльність.Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.Під час обговорення проекту змін до бюджету очільниця департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що «Луцькі ринки» просять виділити 460 тисяч гривень.Однак депутати зауважили, що комунальному підприємству вже неодноразово виділяли кошти, проте досі не побачили звіту. Цікавить обранців громади інформація по залучених коштах.«Як ми можемо ще виділяти, якщо не знаємо звіт, що заробляє це підприємство?» - зауважив. Інші депутати додали, що підприємство надавало розширену інформацію на звернення депутаткиТож, зрештою, обранці проголосували за те, аби до завтрашньої сесії підприємство розіслало звіт про фінансову діяльність усім депутатам Луцькради. Опісля вже сесія вирішить, чи виділяти вказану суму для КП.