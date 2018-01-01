На Волині медики посеред дороги рятували чоловіка з інфарктом

На Волині медики діагностували у чоловіка гострий інфаркт міокарду. Щоб провести тромболізис, назустріч бригаді медиків із Ківерцівського виїхала бригада з Луцька.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.До диспетчерської Центру ЕМД о 15.28 надійшов виклик із села Ківерцівського р-ну, в якому 59-річний чоловік скаржився на пекучий біль за грудиною. Фельдшер ЕМД прибувши на місце виклику обстежила хворого, зняла кардіограму і одразу діагностувала гострий інфаркт міокарду.Передавши кардіограму на консультативно-телеметричний пост центральної оперативної диспетчерської керівник бригади ЕМД отримала підтверджений діагноз: «Гострий інфаркт міокарду з елевацією ST». Медик негайно почала надавати чоловіку необхідну медичну допомогу.Враховуючи стан пацієнта, прийняли спільне рішення старшого лікаря та лікаря-консультанта про термінову госпіталізацію хворого, у зв’язку з тим, що відстань до лікувального закладу, де знаходиться реперфузійний центр складала понад 45 км.Хворому запропонували ввести «Металізе», препарат який розчиняє причину інфаркту – тромб у коронарній артерії. Для проведення маніпуляції назустріч фельдшерській бригаді ЕМД з м. Луцька виїхала лікарська бригада ЕМД. Бригади ЕМД зустрілися в районі с. Дерно, і в кареті швидкої успішно провели тромболізис.В стані середньої важкості пацієнта для подальшого лікування доставили в реперфузійний центр ЛМКЛ.Медики нагадюуть, що на сьогодні діє державна програма МОЗ, в рамках якої проводиться тромболітична терапія препаратом «Актилізе» при ішемічному інсульті. Маніпуляцію проводять в стаціонарі лікувального закладу хворим, яким встановлено діагноз «Ішемічний інсульт». Бригада ЕМД транспортує хворого до лікарні, для підтвердження діагнозу, де йому обов’язково проводять комп’ютерну томографію.Лише після підтвердження діагнозу «Ішемічний інсульт» проводиться тромболізис. Для проведення тромболітичної терапії Центр ЕМД Волинської області має можливість транспортувати хворих до Луцької міської клінічної лікарні із Ківерцівського, Рожищенського, Маневицького, Горохівського районів.Реалізація цієї програми дає можливість зменшити кількість пацієнтів з важкою інвалідизацією внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу.