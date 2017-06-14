У Згоранах з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 17:10
У Згоранах, що на Волині, встановили нову зупинку.
Нову автобусну зупинку лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» облаштували в селі Згорани Любомльського району, - повідомиили у прес-службі волинських лісівників.
Автозупинка розміщена зовсім поруч з адмінбудівлею контори ДП «Прибузьке ЛГ».
Особливо багатолюдною ця зупинка буває у літній період, тому що велика кількість людей відвідує Згоранські озера.
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Нову автобусну зупинку лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» облаштували в селі Згорани Любомльського району, - повідомиили у прес-службі волинських лісівників.
Автозупинка розміщена зовсім поруч з адмінбудівлею контори ДП «Прибузьке ЛГ».
Особливо багатолюдною ця зупинка буває у літній період, тому що велика кількість людей відвідує Згоранські озера.
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