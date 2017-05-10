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Після ліквідації ковельського ветсанзаводу почалися проблеми із відходами

Після ліквідації ковельського ветсанзаводу почалися проблеми із відходами
Після припинення діяльності державного підприємства «Укрветсанзавод» у Ковельському районі почалися проблеми із відходами тваринного походження.

Про це заявив начальник Ковельського міськрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Микола Король, - пише Район.Ковель.

«Після закриття ветсанзаводу виникли проблеми із захороненням відходів тваринного походження. У нашому районі найбільше переробляє ТОВ «Віра-1», яке їх заморожує і вивозить на Костопільську філію ДП «Укрветсанзавод». Десь порядку 80 тонн вже вивезли. І зараз таке питання настільки актуальне. Якщо по ветсанзаводу, то воно потребує великих фінансових витрат. А для відкриття скотомогильника потрібно розробляти проектну документацію, шукати місце», – говорить Микола Петрович.

За його словами, навіть коли у Ковелі ще працював ветсанзавод і були на території району скотомогильники, все одно не вистачало місця для захоронення трупів тварин.

На сьогоднішній день у Ковельському районі 18 господарств займаються вирощуванням та розведенням ВРХ м’ясного та молочного напрямків, 6 – вирощуванням свиней. Чисельність поголів’я худоби в реформованих господарствах на 1 липня 2018 року становила 9139 голів, із них в приватному секторі – 3399.

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Теги: ветсанзавод, проблема
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